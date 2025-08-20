Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου

Ελεύθερες αφέθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται ότι πέταξε καυστικό υγρό και συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου, καθώς και η 44χρονη η οποία φέρεται να της προμήθευσε το καυστικό υγρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο.

Σε βάρος της 46χρονης επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων να μην πλησιάζει τον 38χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, ενώ η 44χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

