Eurostat: Συνεχίζει να «καλπάζει» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Έφτασε στο 3,7% τον Ιούλιο, στο 2% ο μέσος όρος στην Ευρώπη

Ανέβηκε ο πληθωρισμός -σε ετήσια βάση- κατά τον μήνα Ιούλιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα (20/8) στη δημοσιότητα, από 3,6% ο πληθωρισμός ανέρχεται σε 3,7%, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, είναι στο 2,4%, ενώ σε όλη την Ευρώπη στο 2%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2024, τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στη χώρα ανέρχονταν σε 3%.

Η Κύπρος παρουσιάζει τον χαμηλότερο πληθωρισμό με… 0.1%, ενώ τον υψηλότερο η Ρουμανία με 6,6%.

Διαβάστε επίσης:

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»