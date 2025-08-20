search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

20.08.2025 13:14

Eurostat: Συνεχίζει να «καλπάζει» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Έφτασε στο 3,7% τον Ιούλιο, στο 2% ο μέσος όρος στην Ευρώπη

20.08.2025 13:14
Ανέβηκε ο πληθωρισμός -σε ετήσια βάση- κατά τον μήνα Ιούλιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα (20/8) στη δημοσιότητα, από 3,6% ο πληθωρισμός ανέρχεται σε 3,7%, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, είναι στο 2,4%, ενώ σε όλη την Ευρώπη στο 2%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2024, τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στη χώρα ανέρχονταν σε 3%.

Η Κύπρος παρουσιάζει τον χαμηλότερο πληθωρισμό με… 0.1%, ενώ τον υψηλότερο η Ρουμανία με 6,6%.

