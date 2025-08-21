search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:32
ΕΛΛΑΔΑ

21.08.2025 12:17

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

21.08.2025 12:17
Ενα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε επιβάτης του μετρό σε σταθμό.

Ο ΣΚΑΪ μετέδωσε μία εικόνα που δεν είναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό έγινε σήμερα ή κάποια άλλη ημέρα, όμως σε κάθε περίπτωση προκαλεί σοκ.

Ενας άνδρας κατέβηκε στις ράγες σταθμού και κρεμάστηκε από συρμό που μόλις είχε φτάσει. Κρατήθηκε από την μπροστινή μεριά, μπροστά στα μάτια του σοκαρισμένου οδηγού και δεν κατέβαινε, καθυστερώντας έτσι όλα τα δρομολόγια.

Δείτε το βίντεο:

