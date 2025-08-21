Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

Ενα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε επιβάτης του μετρό σε σταθμό.

Ο ΣΚΑΪ μετέδωσε μία εικόνα που δεν είναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό έγινε σήμερα ή κάποια άλλη ημέρα, όμως σε κάθε περίπτωση προκαλεί σοκ.

Ενας άνδρας κατέβηκε στις ράγες σταθμού και κρεμάστηκε από συρμό που μόλις είχε φτάσει. Κρατήθηκε από την μπροστινή μεριά, μπροστά στα μάτια του σοκαρισμένου οδηγού και δεν κατέβαινε, καθυστερώντας έτσι όλα τα δρομολόγια.

Δείτε το βίντεο:

