Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ζητά δικαστική επανεξέταση προστίμου και υπερασπίζεται διαφάνεια τιμολογίου εργασιών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευκρινίζει ότι το πρόστιμο που της επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για το τιμολόγιο εργασιών της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική της λειτουργία και ζητά επανεξέταση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη.

Σε επίσημη ανακοίνωση η τράπεζα υπογραμμίζει ότι διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα και πιο διαφανή τιμολόγια στην ελληνική αγορά, χωρίς καταχρηστικές χρεώσεις, και τονίζει ότι ουδέποτε επιβάρυνε αδικαιολόγητα τους πελάτες της. Παράλληλα, σημειώνει ότι σεβόμενη το θεσμικό πλαίσιο, έχει ήδη προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Η τράπεζα υπογραμμίζει επίσης ότι επανεξετάζει συνεχώς τις διαδικασίες και τα έγγραφά της, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των μελών και των πελατών της.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας επισημαίνει ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας, της δίκαιης μεταχείρισης και της υπεύθυνης τραπεζικής πρακτικής, συνεχίζοντας να στηρίζει την τοπική κοινωνία και να ενισχύει την οικονομία της περιοχής μέσω της συνεπούς εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, νοικοκυριών και μελών της.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές