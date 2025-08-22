145o US Open: Το 4o και τελευταίο Grand Slam της σεζόν στο τένις με Τσιτσιπά και  Σάκκαρη στο Eurosport, διαθέσιμο στη Nova

Τα κανάλια Eurosport μεταφέρουν στους φίλους του τένις την απόλυτη εμπειρία του 4ου και τελευταίου Grand Slam της σεζόν, του 145oυ US Open. Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διοργάνωση, που διεξάγεταιαπό την Κυριακή 24 Αυγούστου έως και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στα ανοιχτά κορτ σκληρής επιφάνειας του USTA Billie Jean King National Tennis Center στην Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη και με το παραδοσιακό ταμπλό 128 παικτών σε άνδρες και γυναίκες.

Το US Open είναι ένα από τα παλαιότερα και σίγουρα το πιο σπουδαίο τουρνουά τένις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 145η έκδοση θα διεξαχθεί από την Κυριακή 24 Αυγούστου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην Εποχή των Όπεν που το κυρίως ταμπλό ξεκινά Κυριακή και το τουρνουά διαρκεί 15 ημέρες αντί για 14.Το Eurosport θα μεταφέρει τους φαν του τένις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα προσφέρει τουλάχιστον 260 ώρες ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης με καθημερινές μεταδόσεις από το απόγευμα έως το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας με δράση στο Eurosport 1 και στο Eurosport 2. Δύο θρύλοι του αθλήματος και πρώην πρωταθλητές του US Open, ο John McEnroe και ο Mats Wilander, θα πλαισιώσουν τη διακεκριμένη παρουσιάστρια Lesly Boitrelle στην κάλυψη του Eurosport κάθε μέρα από το εμβληματικό USTA Billie Jean King National Tennis Center στο Flushing Meadows. Μαζί τους στο σχολιασμό, θα είναι και η δύο φορές νικήτρια του US Open Justine Henin.

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι πλέονη μοναδική πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα όπου μεταδίδονται μέσω δορυφόρου τα κανάλια της Warner Bros. Discovery, μεταξύ αυτών και τα κανάλια Eurosport, συνεχίζει να προσφέρει με συνέπεια στους συνδρομητές της, τη μοναδική εμπειρία θέασης υψηλού επιπέδου περιεχομένου.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για κάποια συγκεκριμένηφάση.