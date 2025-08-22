Αδέλφια Μενέντεζ: Το σύστημα αρνείται τη «δεύτερη ευκαιρία» στον Έρικ, απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης μετά από 35 χρόνια εγκλεισμού

Σχεδόν τριάντα έξι χρόνια εγκλεισμού φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για το αμερικανικό «σωφρονιστικό» σύστημα καθώς το δικαστικό συμβούλιο της Καλιφόρνιας απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία.

Ο Έρικ, ο μικρότερος από τα αδέλφια Μενέντεζ άκουσε να «απορρίπτεται το αίτημα για την απελευθέρωσή του με όρους, για τρία χρόνια» κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο αδελφός του, Λάιλ, έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί σήμερα, Παρασκευή, στη δική του ακρόαση.

Και οι δύο κατέστησαν επιλέξιμοι για αποφυλάκιση υπό όρους μετά τον επανακαθορισμό της ποινής τους από δικαστή τον Μάιο.

Όπως αναφέρει το BBC, η επιτροπή αποφάσισε ότι ο Έρικ θα μπορέσει να υποβάλει νέο αίτημα σε τρία χρόνια. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ρόμπερτ Μπάρτον, μετά από 10 ώρες συνεδρίασης, υποστήριξε ότι ο Έρικ εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνος:

«Πιστεύω στη λύτρωση, αλλιώς δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά», είπε. «Αλλά βάσει των νομικών κριτηρίων, κρίνουμε ότι εξακολουθείτε να συνιστάτε έναν απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Η επιτροπή επικαλέστηκε κυρίως τις παραβιάσεις του στη φυλακή και την εγκληματική του δράση πριν από τους φόνους. «Παρά τις πεποιθήσεις των υποστηρικτών σας, δεν υπήρξατε υπόδειγμα κρατουμένου και αυτό το βρίσκουμε ανησυχητικό», είπε ο Μπάρτον, δίνοντάς του «δύο επιλογές»: «Ή θα λυπηθείς τον εαυτό σου ή θα λάβεις σοβαρά υπόψη όσα συζητήσαμε».

Η σοβαρότητα του εγκλήματος «δεν ήταν ο κύριος λόγος για την απόρριψη της αίτησης», δήλωσε ο Μπάρτον. «Είναι η συμπεριφορά σας στη φυλακή», τόνισε.

Το συμβούλιο έλαβε υπόψη τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις θετικές δραστηριότητες του Έρικ στη φυλακή, αλλά και τα παραπτώματά του, όπως καβγάδες και κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων, όπως κινητό τηλέφωνο, είδη τέχνης και καπνό που είχε κρύψει μέσα σε θρησκευτικό βιβλίο.

Η απόρριψη πιθανότατα στρέφει τώρα το ενδιαφέρον στον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξετάζει αίτημα χάριτος για τους δύο αδελφούς. Μια τέτοια χάρη θα μπορούσε να μειώσει την ποινή τους ή ακόμη και να τους απονείμει χάρη, αλλά δεν θα ανέτρεπε τις καταδίκες τους, ενώ πολιτικά θεωρείται ριψοκίνδυνη κίνηση για τον Νιούσομ, που φέρεται να εξετάζει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Οι αδελφοί έχουν επίσης ζητήσει νέα δίκη επικαλούμενοι νεότερα στοιχεία, αίτημα που εξετάζει δικαστής, αλλά αντιτίθεται σε αυτό η εισαγγελία του Λος Άντζελες. Κατά την ακρόαση, εισαγγελέας υποστήριξε ότι η βελτίωση της συμπεριφοράς του Έρικ οφείλεται μόνο στην ελπίδα αποφυλάκισης και πως «εξακολουθεί να αποτελεί αδικαιολόγητο κίνδυνο για την κοινωνία».

Ο Έρικ εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Σαν Ντιέγκο, φορώντας μπλε στολή κρατουμένου και γυαλιά. Μέλη της οικογένειάς του, οι δικηγόροι του και εκπρόσωπος της εισαγγελίας συμμετείχαν επίσης στην ακρόαση.

Η επιτροπή τον ρώτησε για τους φόνους, τη σχέση του με τους γονείς του και τις προσπάθειές του να καλύψει την ενοχή του. Ο Έρικ συγκινήθηκε περιγράφοντας τη στιγμή που πυροβόλησε τους γονείς του, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα, ενώ εκείνοι έβλεπαν τηλεόραση στη βίλα τους στο Μπέβερλι Χιλς.

«Θέλω απλώς η οικογένειά μου να καταλάβει πόσο απερίγραπτα μετανιώνω για όσα τους έκανα από τις 20 Αυγούστου 1989 μέχρι και σήμερα», είπε ο Έρικ.

«Αν ποτέ πάρω την ευκαιρία για ελευθερία, θέλω η ίαση να είναι για αυτούς», είπε. «Μην νομίζετε ότι είναι για μένα – είναι για την οικογένεια. Πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία».

«Ο πατέρας μου ήταν ο πιο τρομακτικός άνθρωπος που είχα γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο Erik Menendez την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έφυγε από το σπίτι αντί να διαπράξει φόνο.

«Όταν σκέφτομαι τον άνθρωπο που ήμουν τότε και τι πίστευα για τον κόσμο και τους γονείς μου, το να φύγω ήταν αδιανόητο», είπε.

Το συμβούλιο τον ρώτησε για τον χρόνο του στη φυλακή και για νομικά ζητήματα πριν τους φόνους, συμπεριλαμβανομένων δύο διαρρήξεων. Ο ίδιος είπε ότι ο χρόνος στη φυλακή τον βοήθησε να αναπτύξει «ηθικά όρια».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, συγγενείς και υποστηρικτές του Έρικ κατέθεσαν υπέρ του, λέγοντας ότι έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας φυλάκισής του.

Η αδελφή του Χοσέ Μενέντεζ, Τερεσίτα Μενέντεζ-Μπαράλτ, συγκλόνισε το πάνελ δηλώνοντας ότι τον έχει συγχωρέσει και ότι πάσχει από καρκίνο τετάρτου σταδίου:

«Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει. Αν ο Έρικ αποφυλακιστεί, θα είναι ευλογία. Ελπίζω να ζήσω για να τον καλωσορίσω στο σπίτι μου, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να τον αγκαλιάσω, αυτό θα μου έδινε απέραντη γαλήνη και χαρά».

Οι αδελφοί είχαν πυροβολήσει περισσότερες από δώδεκα φορές, με τον Έρικ να ξαναγεμίζει το όπλο και να συνεχίζει να πυροβολεί τη μητέρα του.

Τα δύο αδέλφια έχουν υποστηρίξει ότι λειτούργησαν σε αυτοάμυνα καθώς βιάζονταν από παιδιά και κατ’ εξακολούθηση από τον πατέρα τους, εν γνώσει της μητέρας τους…

Τα αδέλφια βρίσκονται υπο κράτηση από τον Μάρτιο του 1990.

