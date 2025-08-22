Ουκρανία: Για «παγίδα του Πούτιν» μιλά η Κάγια Κάλας σχετικά με το εδαφικό – Ασάφεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε να μην πιεστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία ως μέρος μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μιλώντας στο BBC για πρώτη φορά μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων που απαρτίζουν τη «συμμαχία των προθύμων» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το να αφήσουμε τη Ρωσία να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη είναι «μια παγίδα στην οποία ο Πούτιν θέλει να πέσουμε». Η περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία αποτελεί από καιρό αντικείμενο διαμάχης με τη Ρωσία, με τη ρωσική εισβολή να αναγκάζει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους την τελευταία δεκαετία.

Η Ουκρανία έχει απορρίψει συστηματικά την παραχώρηση του Ντονμπάς στο Κρεμλίνο σε αντάλλαγμα για την ειρήνη, αν και ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη για «ανταλλαγή εδαφών». Η Κάλας, η οποία έχει συμπεριληφθεί στη «λίστα καταζητούμενων» του Κρεμλίνου, αναφέρθηκε εκτενώς στο αίτημα για «αξιόπιστες και ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχαν πολλά «συγκεκριμένα μέτρα» για μια αποτρεπτική δύναμη σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θέσπισης εγγυήσεων που «δεν είναι μόνο στα χαρτιά». Είπε ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη της «συμμαχίας των προθύμων» να καθορίσουν ακριβώς τι μπορούν να συνεισφέρουν και ότι δεν είναι ακόμη σαφές με ποια ιδιότητα θα λειτουργούν αυτές οι δυνάμεις. Ηγέτες από ισχυρές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Αναφερόμενη στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, η Κάλας δήλωσε ότι ο Πούτιν πήρε «όλα όσα ήθελε» και ότι αυτό θα επηρεάσει το ενδιαφέρον του για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Έλαβε μια τόσο θερμή υποδοχή και ήθελε να μην επιβληθούν κυρώσεις, κάτι που επίσης πέτυχε. Ο Πούτιν απλώς γελάει, δεν σταματά τις δολοφονίες, αλλά τις αυξάνει», δήλωσε η Κάλας. «Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση», επισήμανε και πρόσθεσε ότι η ΕΕ είχε καταρτίσει το 19ο πακέτο κυρώσεων για να πιέσει τον Ρώσο ηγέτη να προχωρήσει σε περαιτέρω συζητήσεις.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έθεσε την Πέμπτη ένα χρονικό πλαίσιο δύο εβδομάδων για την αξιολόγηση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. «Θα έλεγα ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε το ένα ή το άλλο», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον Τοντ Στάρνς, παρουσιαστή του δεξιού μέσου ενημέρωσης Newsmax. «Μετά από αυτό, ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική τακτική», είπε ο Τραμπ. Ωστόσο, ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες για την προθυμία του Πούτιν να συναντηθεί μαζί του.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αποφεύγει την «αναγκαιότητα» της διεξαγωγής συνάντησης μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. «Τα τρέχοντα μηνύματα από τη Ρωσία είναι, για να είμαι ειλικρινής, ανάρμοστα. Προσπαθούν να αποφύγουν την αναγκαιότητα μιας συνάντησης. Δεν θέλουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο» είπε. Επίσης, άσκησε πίεση στους δυτικούς συμμάχους, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα ήθελε «να κατανοήσει τη δομή των εγγυήσεων ασφάλειας εντός επτά έως δέκα ημερών».

