22.08.2025 00:46

Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία

22.08.2025 00:46
donald_trump_new_456

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που επιδιώξή του είναι να φέρει στο ίδιο τραπέζι των συνομιλιών τους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (21/08) ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και τη Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, αμέσως μετά. Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μια διμερή συνάντηση. Την περασμένη νύχτα η Μόσχα εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας 574 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ο Ζελένσκι λέει ότι η Ρωσία προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν

Reuters: Κυρώσεις για διακίνηση ιρανικού πετρελαίου σε Έλληνα εφοπλιστή

Πάνω από 20 χώρες καταδικάζουν το απαράδεκτο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης που ενέκρινε το Ισραήλ

