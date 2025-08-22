Alpha Bank: Δράση job shadowing με ΕΕΑ Μαργαρίτα για ένταξη νέων στην εργασία

Για τρίτη χρονιά η Alpha Bank διοργάνωσε δράση job shadowing σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», προσφέροντας σε νέους με νοητική αναπηρία εμπειρία εργασίας και πρακτική εξοικείωση με τις διαδικασίες της τράπεζας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά τμήματα, να συνεργαστούν με στελέχη και να συζητήσουν για τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, ενώ συνάντησαν και τον Πρόεδρο της Τράπεζας, Δημήτρη Τσιτσιράγκο, ο οποίος τους έδωσε συμβουλές για την επαγγελματική τους πορεία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι σπουδαστές ανέλαβαν υποστηρικτικές εργασίες σε τμήματα όπως η διεκπεραίωση αλληλογραφίας, η βιβλιοθήκη, το κυλικείο και το γραφείο του Προέδρου, αποκτώντας πρακτική εμπειρία και καθοδήγηση από το προσωπικό. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέει τη θεωρητική εκπαίδευση με πραγματικές ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας, με φετινό αποτέλεσμα τη μελλοντική πρόσληψη μίας σπουδάστριας στη βιβλιοθήκη της Alpha Bank.

Το ΕΕΑ «Μαργαρίτα» στοχεύει στην ομαλή ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία μέσω ειδικού Τμήματος Ένταξης στην Εργασία, προσφέροντας πρόγραμμα πέντε μηνών κατάρτισης σε προεπαγγελματικές δεξιότητες και καθοδήγηση για την εύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά. Η συνεργασία με την Alpha Bank αποδεικνύει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία για όλους.

