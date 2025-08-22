search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 08:30
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 06:23

Alpha Bank: Δράση job shadowing με ΕΕΑ Μαργαρίτα για ένταξη νέων στην εργασία

22.08.2025 06:23
alpha_bank_new

Για τρίτη χρονιά η Alpha Bank διοργάνωσε δράση job shadowing σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», προσφέροντας σε νέους με νοητική αναπηρία εμπειρία εργασίας και πρακτική εξοικείωση με τις διαδικασίες της τράπεζας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά τμήματα, να συνεργαστούν με στελέχη και να συζητήσουν για τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, ενώ συνάντησαν και τον Πρόεδρο της Τράπεζας, Δημήτρη Τσιτσιράγκο, ο οποίος τους έδωσε συμβουλές για την επαγγελματική τους πορεία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι σπουδαστές ανέλαβαν υποστηρικτικές εργασίες σε τμήματα όπως η διεκπεραίωση αλληλογραφίας, η βιβλιοθήκη, το κυλικείο και το γραφείο του Προέδρου, αποκτώντας πρακτική εμπειρία και καθοδήγηση από το προσωπικό. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέει τη θεωρητική εκπαίδευση με πραγματικές ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας, με φετινό αποτέλεσμα τη μελλοντική πρόσληψη μίας σπουδάστριας στη βιβλιοθήκη της Alpha Bank.

Το ΕΕΑ «Μαργαρίτα» στοχεύει στην ομαλή ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία μέσω ειδικού Τμήματος Ένταξης στην Εργασία, προσφέροντας πρόγραμμα πέντε μηνών κατάρτισης σε προεπαγγελματικές δεξιότητες και καθοδήγηση για την εύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά. Η συνεργασία με την Alpha Bank αποδεικνύει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία για όλους.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Συνελήφθη 33χρονος που έτρεχε με 198 χιλιόμετρα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

eortologio0304
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

moon new
ΕΛΛΑΔΑ

Aύριο το Μαύρο Φεγγάρι – Η σπάνια νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

podcast-kexagias-site-3-1
PODCASTS

Podcast – Κάποτε τα λεωφορεία είναι ταλαιπωρία

colombia new
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι νεκροί και 70 τραυματίες από βομβαρδισμό σε αεροπορική βάση 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 08:30
PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Συνελήφθη 33χρονος που έτρεχε με 198 χιλιόμετρα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

eortologio0304
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

moon new
ΕΛΛΑΔΑ

Aύριο το Μαύρο Φεγγάρι – Η σπάνια νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

1 / 3