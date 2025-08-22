Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

Παρασκευή 22 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι των Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Αγαθόνικος

Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

☀ Ανατολή ήλιου: 06:46 – Δύση ήλιου: 20:09

🌑 Σελήνη 28.6 ημερών

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Καύσωνας εξπρές με 40άρια σήμερα – Πού αναμένονται έντονες βροχές και ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Πληθυσμιακός κατήφορος, παιδοκτονίες και βρεφοκτονίες

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Το Σάββατο το τελευταίο αντίο – Η επιθυμία της οικογένειας