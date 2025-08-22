Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρασκευή 22 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι των Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:46 – Δύση ήλιου: 20:09
🌑 Σελήνη 28.6 ημερών
