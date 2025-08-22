Καιρός: Καύσωνας εξπρές με 40άρια σήμερα – Πού αναμένονται έντονες βροχές και ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Με καύσωνα εξπρές θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα τα επόμενα 24ωρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς Κελσίου και κύριο χαρακτηριστικό την αυξημένη υγρασία. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες -πιθανόν τοπικά να φτάσει και τους 42°C- θα είναι Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Ωστόσο μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου προβλέπονται κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.

Οι άνεμοι δεν θα είναι ενισχυμένοι όμως επειδή οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι περιοχές που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία 4) και για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί τα έκτακτα μέτρα, είναι οι περιφέρειες

Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),

Στερεάς Ελλάδας, (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας),

Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας),

Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και

Κρήτης,(ΠΕ Χανίων).

Στους 38,6 βαθμούς η θερμοκρασία χθες στη Σκάλα Μεσσηνίας

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα την Πέμπτη 21/08, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να ξεπερνάει τους 38°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Πέμπτη 21/08 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας στους 38.6 °C και ακολούθησε το Πετροκεφάλι Ηρακλείου στους 37.7 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 57 από τους 540 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37 °C σε 7 σταθμούς.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.

