Έκτακτα μέτρα με εντολή Κεφαλογιάννη και σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την Παρασκευή, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε 6 περιφέρειες

Οι πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, έχουν προβληματίσει την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που θέλει να προλάβει μια παρόμοια κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός για αύριο, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στις περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, ενώ, πέρα από τα προβλεπόμενα σχέδια, έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα μέτρα, με διπλασιασμό περιπολιών και διασπορά δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι περιοχές που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία 4) και για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί τα έκτακτα μέτρα, είναι οι περιφέρειες

Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),

Στερεάς Ελλάδας, (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας),

Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας),

Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και

Κρήτης,(ΠΕ Χανίων).

Για τις περιοχές αυτές τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα, όπως: Η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπολιών και διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κεφαλογιάννης: Έχουν καεί 5 εκατ. στρέμματα σε Πορτογαλία και Ισπανία- Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας

«Η Ελλάδα, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την αποστολή βοήθειας από τη χώρα μας προς Πορτογαλία και Ισπανία, για να συνδράμουν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών, οι οποίες, όπως τονίζει, έχουν κάνει στάχτη πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα.

«Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν δει περισσότερα από 5.000.000 στρέμματα να καίγονται μέσα σε δέκα ημέρες. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια καμένη έκταση από τον μέσο όρο της ΕΕ την περίοδο 2006-2024 και σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου. Είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ έως τα μέσα Αυγούστου», σημειώνει ο Υπουργός και προσθέτει: « Η Ελλάδα, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας. Αποστέλλουμε 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 στην Πορτογαλία. Μεταβαίνει στην Ισπανία μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), έπειτα από αποδοχή της ισπανικής πλευράς».

