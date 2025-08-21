Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και πλήθος κόσμου αναμένεται να βρεθούν το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, για να αποχαιρετήσουν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα εκτεθεί στον Ιερό Ναό από τις 10:00 το πρωί. Παρών θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τη μνήμη του στενού του συνεργάτη.

Η οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου ζήτησε αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του. «Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος, που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τι συνέβη στη Χαλκιδική

Ο θάνατος του βουλευτή ήρθε αιφνίδια το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Αυγούστου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ενώ βρισκόταν σε beach bar, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Σε ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας, αναφέρεται ότι το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς της Χαλκιδικής στις 12:42. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο.

Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, «το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03», τονίζεται από το υπουργείο και προστίθεται ότι στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση.

Η ΚΑΡΠΑ στον βουλευτή Ημαθίας συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση. Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Θρήνος στον πολιτικό κόσμο

Η ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Χαλκιδική, έχει προκαλέσει «μούδιασμα» στον πολιτικό κόσμο. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών πέθανε σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Μητσοτάκης: «Άξιος συνεργάτης και αγαπητός πολιτικός»

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει:

«Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Κ. Τασούλας: «Είχε πολλά ακόμα να προσφέρει»

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σημειώνει: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Κ. Χατζηδάκης: «Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνει: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Κ. Πιερρακάκης: «Άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος»

Ως άνθρωπο ζεστό, ευγενή και γενναιόδωρο χαρακτηρίζει τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες», σημειώνει ο Κ. Πιερρακάκης.

Τ. Θεοδωρικάκος: «Ένας καλός φίλος, ένας πολιτικός αφοσιωμένος στο καθήκον»

«Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του καλού φίλου και εξαιρετικού συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου – ενός πολιτικού αφοσιωμένου στο καθήκον, που υπηρέτησε με βαθιά αγάπη και ήθος την πατρίδα μας, την Ημαθία και την παράταξή μας. Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του», δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Π. Μαρινάκης: «Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε δήλωσή του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου σημειώνει τα εξής: «Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του. Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Ν. Κεραμέως: «Αδυνατώ να το πιστέψω»

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τονίζει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Άδ. Γεωργιάδης: «Μεγάλη η απώλεια για την παράταξη»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνει: «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του πραγματικά εξαιρετικού φίλου και συνάδελφου Αποστόλη Βεζυρόπουλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η απώλεια για την παράταξή μας είναι μεγάλη».

Σ. Ζαχαράκη: «Δραστήριος και πανταχού παρών»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τονίζει: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψύχωσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη.Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

Ντ. Μπακογιάννη: «Πάντα ευγενικός, γλυκός, υποστηρικτικός»

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, επισημαίνει σε ανάρτησή της: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Ν. Δένδιας: «Βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο ενός φίλου»

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια αναφέρει: «Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Κ. Καραμανλης: «Ένας σεμνός άνθρωπος που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό»

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, υπογραμμίζει: «Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

ΝΔ: «Ευγενής, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος»

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή», αναφέρει το κυβερνών κόμμα και συνεχίζει:

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια».

Τέλος, η ΝΔ επισημαίνει: «Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ν. Ανδρουλάκης: «Aξιοπρεπής άνθρωπος και πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος»

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εκφράζει με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Προσθέτει ότι «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

Σ. Φάμελλος: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απροσδόκητη απώλεια»

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστουλου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με ανάρτησή του στα social media και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του», γράφει.

ΚΚΕ: Συλλυπητήρια για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του».

