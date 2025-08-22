Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Απολογείται σήμερα ο 28χρονος – «Δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της»

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί μετά από την προθεσμία που έλαβε, θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο 28χρονος που κατακρεούργησε τη 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος δολοφόνος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πώς έγινε η άγρια δολοφονία στο Χαλάνδρι

Η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι.

Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε τη 47χρονη με μαχαίρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τη σφοδρότητα της επίθεσης, καθώς στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκαν 15 μαχαιριές.

Ο δράστης, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν σταμάτησε ούτε όταν έσπασε η λάμα του πρώτου μαχαιριού που χρησιμοποίησε αμέσως έβγαλε δεύτερο και συνέχισε τη φονική επίθεση.

Ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της προμελετημένης επίθεσης.

«Με κακολογούσε παντού»

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, σύμφωνα με το MEGA.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.

