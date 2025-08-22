search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 08:44

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Απολογείται σήμερα ο 28χρονος – «Δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της»

22.08.2025 08:44
xalandri new

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί μετά από την προθεσμία που έλαβε, θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο 28χρονος που κατακρεούργησε τη 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος δολοφόνος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πώς έγινε η άγρια δολοφονία στο Χαλάνδρι

Η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι.

Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε τη 47χρονη με μαχαίρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τη σφοδρότητα της επίθεσης, καθώς στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκαν 15 μαχαιριές.

Ο δράστης, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν σταμάτησε ούτε όταν έσπασε η λάμα του πρώτου μαχαιριού που χρησιμοποίησε αμέσως έβγαλε δεύτερο και συνέχισε τη φονική επίθεση.

Ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της προμελετημένης επίθεσης.

«Με κακολογούσε παντού»

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, σύμφωνα με το MEGA.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Καύσωνας εξπρές με 40άρια σήμερα – Πού αναμένονται έντονες βροχές και ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Πληθυσμιακός κατήφορος, παιδοκτονίες και βρεφοκτονίες

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Το Σάββατο το τελευταίο αντίο – Η επιθυμία της οικογένειας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Θολή» η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, κέρδη για τον Πούτιν, αντιφατικός ο Τραμπ

doukissa_nomikou_rafting
LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του primetime, φέτος – Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

karxarias
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Καρχαρίας δάγκωσε ψαρά την ώρα που έβγαζε αναμνηστική φωτογραφία

erik_menentez
ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια Μενέντεζ: Το σύστημα αρνείται τη «δεύτερη ευκαιρία» στον Έρικ, απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης μετά από 35 χρόνια εγκλεισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:18
zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Θολή» η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, κέρδη για τον Πούτιν, αντιφατικός ο Τραμπ

doukissa_nomikou_rafting
LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του primetime, φέτος – Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

1 / 3