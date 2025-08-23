Δήμαρχος Παξών για τον πνιγμό της 4χρονης: «Αγνοούνταν για 1 ώρα» – Στον εισαγγελέα η μητέρα της

Για τον θάνατο του 4χρονου κοριτσιού σε πισίνα στους Παξούς, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του νησιού, Σπύρος Βλαχόπουλος.

Ο δήμαρχος οποίος έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό».

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προοσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε», όπως ανέφερε. «Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό».

Ερωτηθείς για τους γονείς του κοριτσιού, ο κ. Βλαχόπουλος δήλωσε πως γύρω στις 4 το μεσημέρι αντιλήφθηκαν πως αυτό έλειπε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί όλη η γειτονιά. «Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 16:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα».

«Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να μπορούσε να βοηθήσει.

Στον εισαγγελέα η μητέρα

Εν τω μεταξύ, ενώπιων του εισαγγελέα αναμένεται θα βρεθεί σήμερα η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε πισίνα βίλας, στους Παξούς.

Το κοριτσάκι έπαιζε στον κήπο του σπιτιού τους χθες γύρω στις 3 το μεσημέρι, όμως έφυγε από το σπίτι χωρίς να το πάρει χαμπάρι η μητέρα της.

Οταν το αντιλήφθηκε άρχισε να το αναζητά με γείτονες για να το βρει τελικά νεκρό μέσα σε πισίνα ο μάγειρας μιας βίλας στην οποία εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Οι τουρίστες που είχαν νοικιάσει τη βίλα απουσίαζαν από το σπίτι την επίμαχη χρονική στιγμή.

Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο ο μάγειρας και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το 4χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Το κοριτσάκι ήταν μοναχοπαίδι του ζευγαριού από την Αλβανία που είναι υπό κράτηση και κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

