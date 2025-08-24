Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θα το κάνω κι εώ στον ίδιο, θα τον εκδικηθώ» – Τα συγκλονιστικά λόγια της 18χρονης κόρης και ο αμετανόητος δράστης

Η σοκαριστική γυναικοκτονία στον Βόλο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο, να δηλώνει αμετανόητος για την πράξη του.

Αυτόπτες μάρτυρες στο αποτρόπαιο έγκλημα ήταν και τα τρία παιδιά της άτυχης γυναίκας τα οποία δεν πίστευαν στα μάτια τους αυτό που συνέβαινε.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η 18χρονη κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, δήλωσε πως: «Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή»!

Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Ακόμη, η 18χρονη, λίγες ώρες μετα τη δολοφονία, ήταν συντετριμμένη και έλεγε στην αδικοχαμένη μητέρα της πως εκείνη και τα αδέλφια της την αγαπούν πολύ, πως τους λείπει και πως δε θα την ξεχάσουν ποτέ.

Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο

Νωρίτερα, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες που δείχνουν τη στιγμή της σύλληψης του 40χρονου δράστη. Στις εικόνες διακρίνονται αστυνομικοί να τον ακινητοποιούν.

Ο συζυγοκτόνος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής (22/8) σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, εντοπίστηκε τελικά στην οδό Ευριπίδου, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος. Κρυβόταν σε ένα οικόπεδο, φορώντας ρούχα που είχε βρει σε κάδο, χωρίς να έχει στην κατοχή του κινητό ή άλλα αντικείμενα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος τη χτύπησε.

Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία. Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως έγινε γνωστό, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο, μαχαιρώνοντάς την 15 φορές.

