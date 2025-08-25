Μπασκετική πανδαισία με όλους τους αγώνες του 42oυ FIBA EuroBasket 2025 και την «επίσημη αγαπημένη» Εθνική Ελλάδας να επιδιώκει τη διάκριση στο παρκέ του Novasports!

To μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του μπάσκετ είναι εδώ και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports! Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα αθλητικά κανάλια της Nova από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου όλους τους αγώνες του 42ου FIBA EuroBasket καθώς και την προσπάθεια της «επίσημης αγαπημένης», Εθνικής μας ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τα άλλα παιδιά να επιδιώκουν έπειτα από χρόνια τη διάκριση..

Εθνικές ομάδες από 24 χώρες, 4 γκρουπ, 76 αγώνες και αστέρες παγκόσμιου βεληνεκούς, συνθέτουν τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που θα γίνει το διάστημα 27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου. Η φάση των ομίλων (27/8-4/9) θα διεξαχθεί σε 4 χώρες (μία για κάθε όμιλο): Φινλανδία, Πολωνία, Κύπρος και Λετονία. Η Ελλάδα συμμετέχει στον όμιλο της Λεμεσού μαζί με την οικοδέσποινα Κύπρο, την κάτοχο του τίτλου Ισπανία και τις Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Οι πρώτες 4 χώρες από κάθε όμιλο θα περάσουν στην τελική φάση η οποία θα διεξαχθεί στην Ρίγα της Λετονίας από τις 6/9 μέχρι και τον μεγάλο τελικό στις 14/9. Ο top σκόρερ του προηγούμενου EuroBasket, Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς και ο Σλοβένος Λούκα Ντόντσιτς είναι μερικά από τα ονόματα που αναμένεται να προσφέρουν πάθος, θέαμα και να δώσουν λάμψη στη διοργάνωση!

To Novasports θα μεταδώσει όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και θα έχει συνεχή παρουσία τις ημέρες των αγώνων, με την απόλυτη εκπομπή μπάσκετ και την ομάδα των Playmakers που θα μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στο τουρνουά. Στο στούντιο θα είναι ο Χρήστος Καούρης, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης. Η εκπομπή, που θα είναι διαθέσιμη και στο κανάλι Novasports στο YouTube, θα συνδέεται καθημερινά με την αποστολή του Novasports στην Κύπρο που θα αποτελείται από τους Δημήτρη Καρύδα, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, και Νικήτα Αυγουλή αλλά και την Λετονία, για την τελική φάση, με τους απεσταλμένους Δημήτρη Καρύδα, Χρήστο Καούρη και Νικήτα Αυγουλή. Επίσης, με ειδικές ενότητες στο site του Novasports, όλοι οι φίλοι του μπάσκετ θα μπορούν να απολαμβάνουν τις καλύτερες φάσεις, το ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών αλλά και τα περίεργα της διοργάνωσης!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025 στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 26 Αυγούστου

21:00 Playmakers Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη

Τετάρτη 27 Aυγούστου

13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Μ.Βρετανία-Λιθουανία Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

14:45 FIBA EuroBasket: Τσεχία-Πορτογαλία Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

16:30 FIBA EuroBasket: Μαυροβούνιο-Γερμανία Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

18:00 FIBA EuroBasket: Λετονία-Τουρκία Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 FIBA EuroBasket: Σουηδία-Φινλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:15 FIBA EuroBasket: Σερβία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

23:15 Playmakers Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Ισραήλ-Ισλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:00 FIBA EuroBasket: Γεωργία-Ισπανία Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

18:00 FIBA EuroBasket: Βέλγιο-Γαλλία Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:15 FIBA EuroBasket: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:15 Playmakers – Pre Game Show Nocasports Start με τον Χρήστο Καούρη

21:30 FIBA EuroBasket: Σλοβενία-Πολωνία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 FIBA EuroBasket: Ελλάδα-Ιταλία Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

23:30 Playmakers – Post Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη

Παρασκευή 29 Αυγούστου

13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Γερμανία-Σουηδία Novasports4 σε Γιαννίκου Δούσκα

14:45 FIBA EuroBasket: Τουρκία-Τσεχία Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

16:30 FIBA EuroBasket: Λιθουανία-Μαυροβούνιο Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:00 FIBA EuroBasket: Εσθονία-Λετονία Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 FIBA EuroBasket: Φινλανδία-Μ. Βρετανία Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 FIBA EuroBasket: Πορτογαλία-Σερβία Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Σάββατο 30 Αυγούστου

13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Λιθουανία-Γερμανία Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

14:45 FIBA EuroBasket: Τσεχία-Εσθονία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

15:00 FIBA EuroBasket: Ισλανδία-Βέλγιο Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:00 FIBA EuroBasket: Ιταλία-Γεωργία Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

16:30 FIBA EuroBasket: Μ.Βρετανία-Σουηδία Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:00 FIBA EuroBasket: Λετονία-Σερβία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

18:00 FIBA EuroBasket: Γαλλία-Σλοβενία Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

18:15 FIBA EuroBasket: Κύπρος-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

20:30 FIBA EuroBasket: Μαυροβούνιο-Φινλανδία Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 FIBA EuroBasket: Τουρκία-Πορτογαλία Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 FIBA EuroBasket: Πορτογαλία-Ισραήλ Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:30 FIBA EuroBasket: Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:30 Playmakers – Post Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη

Κυριακή 31 Αυγούστου

14:00 Playmakers – Pre Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη

15:00 FIBA EuroBasket – Φάση Ομίλων: Γεωργία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

15:00 FIBA EuroBasket: Σλοβενία-Βέλγιο Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

17:00 Playmakers – Mixed Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη

18:00 FIBA EuroBasket: Ισραήλ-Γαλλία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

18:15 FIBA EuroBasket: Ισπανία-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:15 Playmakers – Post Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη

21:30 FIBA EuroBasket: Πολωνία-Ισλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 FIBA EuroBasket: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Σουηδία-Μαυροβούνιο Novasports4

14:45 FIBA EuroBasket: Εσθονία-Τουρκία Novasports Start

16:30 FIBA EuroBasket: Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία Novasports4

18:00 FIBA EuroBasket: Πορτογαλία-Λετονία Novasports Start

20:30 FIBA EuroBasket: Φινλανδία-Λιθουανία Novasports4

21:15 FIBA EuroBasket: Σερβία-Τσεχία Novasports Start

23:15 Playmakers Novasports Start

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

14:00 Playmakers – Pre Game Show Novasports Start

15:00 FIBA EuroBasket: Βέλγιο-Ισραήλ Novasports4

15:00 FIBA EuroBasket: Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start

17:00 Playmakers – Mixed Game Show Novasports Start

18:00 FIBA EuroBasket: Ισλανδία-Σλοβενία Novasports4

18:15 FIBA EuroBasket: Κύπρος-Γεωργία Novasports Start

20:15 Playmakers – Post Game Show Novasports Start

21:30 FIBA EuroBasket: Γαλλία-Πολωνία Novasports4

21:30 FIBA EuroBasket: Ιταλία-Ισπανία Novasports Start

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

13:30 FIBA EuroBasket: Μαυροβούνιο-Μεγάλη Βρετανία Novasports4

14:45 FIBA EuroBasket: Εσθονία-Πορτογαλία Novasports Start

16:30 FIBA EuroBasket: Λιθουανία-Σουηδία Novasports4

18:00 FIBA EuroBasket: Τσεχία-Λετονία Novasports Start

20:30 FIBA EuroBasket: Φινλανδία-Γερμανία Novasports4

21:15 FIBA EuroBasket: Τουρκία-Σερβία Novasports Start

23:15 Playmakers Novasports Start

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 FIBA EuroBasket: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία Novasports Start

15:00 FIBA EuroBasket: Γαλλία-Ισλανδία Novasports4

18:00 FIBA EuroBasket: Ισραήλ-Σλοβενία Novasports4

18:15 FIBA EuroBasket: Ιταλία-Κύπρος Novasports Start

20:15 Playmakers – Pre Game Show Novasports Start

21:30 FIBA EuroBasket: Πολωνία-Βέλγιο Novasports4

21:30 FIBA EuroBasket: Ισπανία-Ελλάδα Novasports Start

23:30 Playmakers – Post Game Show Novasports Start

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

23:45 Playmakers Novasports Start

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start

23:45 Playmakers Novasports Start

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – A’ Προημιτελικός Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – Β’ Προημιτελικός Novasports Start

23:00 Playmakers Novasports Start

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – Γ’ Προημιτελικός Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – Δ’ Προημιτελικός Novasports Start

23:00 Playmakers Novasports Start

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – A’ Hμιτελικός Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – B’ Hμιτελικός Novasports Start

23:00 Playmakers Novasports Start

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – Μικρός τελικός Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – Τελικός Novasports Start

23:00 Playmakers Novasports Start