Μπασκετική πανδαισία με όλους τους αγώνες του 42oυ FIBA EuroBasket 2025 και την «επίσημη αγαπημένη» Εθνική Ελλάδας να επιδιώκει τη διάκριση στο παρκέ του Novasports!

To μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του μπάσκετ είναι εδώ και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports! Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα αθλητικά κανάλια της Nova από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου όλους τους αγώνες του 42ου FIBA EuroBasket καθώς και την προσπάθεια της «επίσημης αγαπημένης», Εθνικής μας ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τα άλλα παιδιά να επιδιώκουν έπειτα από χρόνια τη διάκριση..
Εθνικές ομάδες από 24 χώρες, 4 γκρουπ, 76 αγώνες και αστέρες παγκόσμιου βεληνεκούς, συνθέτουν τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που θα γίνει το διάστημα 27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου. Η φάση των ομίλων (27/8-4/9) θα διεξαχθεί σε 4 χώρες (μία για κάθε όμιλο): Φινλανδία, Πολωνία, Κύπρος και Λετονία. Η Ελλάδα συμμετέχει στον όμιλο της Λεμεσού μαζί με την οικοδέσποινα Κύπρο, την κάτοχο του τίτλου Ισπανία και τις Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Οι πρώτες 4 χώρες από κάθε όμιλο θα περάσουν στην τελική φάση η οποία θα διεξαχθεί στην Ρίγα της Λετονίας από τις 6/9 μέχρι και τον μεγάλο τελικό στις 14/9. Ο top σκόρερ του προηγούμενου EuroBasket, Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς και ο Σλοβένος Λούκα Ντόντσιτς είναι μερικά από τα ονόματα που αναμένεται να προσφέρουν πάθος, θέαμα και να δώσουν λάμψη στη διοργάνωση!
To Novasports θα μεταδώσει όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και θα έχει συνεχή παρουσία τις ημέρες των αγώνων, με την απόλυτη εκπομπή μπάσκετ και την ομάδα των Playmakers που θα μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στο τουρνουά. Στο στούντιο θα είναι ο Χρήστος Καούρης, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης. Η εκπομπή, που θα είναι διαθέσιμη και στο κανάλι Novasports στο YouTube, θα συνδέεται καθημερινά με την αποστολή του Novasports στην Κύπρο που θα αποτελείται από τους Δημήτρη Καρύδα, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, και Νικήτα Αυγουλή αλλά και την Λετονία, για την τελική φάση, με τους απεσταλμένους Δημήτρη Καρύδα, Χρήστο Καούρη και Νικήτα Αυγουλή. Επίσης, με ειδικές ενότητες στο site του Novasports, όλοι οι φίλοι του μπάσκετ θα μπορούν να απολαμβάνουν τις καλύτερες φάσεις, το ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών αλλά και τα περίεργα της διοργάνωσης!
Αναλυτικά το πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025 στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 26 Αυγούστου
21:00 Playmakers Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη
Τετάρτη 27 Aυγούστου
13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Μ.Βρετανία-Λιθουανία Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
14:45 FIBA EuroBasket: Τσεχία-Πορτογαλία Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
16:30 FIBA EuroBasket: Μαυροβούνιο-Γερμανία Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
18:00 FIBA EuroBasket: Λετονία-Τουρκία Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:30 FIBA EuroBasket: Σουηδία-Φινλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:15 FIBA EuroBasket: Σερβία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
23:15 Playmakers Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη
Πέμπτη 28 Αυγούστου
15:00 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Ισραήλ-Ισλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
15:00 FIBA EuroBasket: Γεωργία-Ισπανία Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
18:00 FIBA EuroBasket: Βέλγιο-Γαλλία Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
18:15 FIBA EuroBasket: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:15 Playmakers – Pre Game Show Nocasports Start με τον Χρήστο Καούρη
21:30 FIBA EuroBasket: Σλοβενία-Πολωνία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 FIBA EuroBasket: Ελλάδα-Ιταλία Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα
23:30 Playmakers – Post Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη
Παρασκευή 29 Αυγούστου
13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Γερμανία-Σουηδία Novasports4 σε Γιαννίκου Δούσκα
14:45 FIBA EuroBasket: Τουρκία-Τσεχία Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
16:30 FIBA EuroBasket: Λιθουανία-Μαυροβούνιο Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
18:00 FIBA EuroBasket: Εσθονία-Λετονία Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
20:30 FIBA EuroBasket: Φινλανδία-Μ. Βρετανία Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:15 FIBA EuroBasket: Πορτογαλία-Σερβία Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
Σάββατο 30 Αυγούστου
13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Λιθουανία-Γερμανία Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
14:45 FIBA EuroBasket: Τσεχία-Εσθονία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
15:00 FIBA EuroBasket: Ισλανδία-Βέλγιο Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
15:00 FIBA EuroBasket: Ιταλία-Γεωργία Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
16:30 FIBA EuroBasket: Μ.Βρετανία-Σουηδία Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
18:00 FIBA EuroBasket: Λετονία-Σερβία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
18:00 FIBA EuroBasket: Γαλλία-Σλοβενία Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
18:15 FIBA EuroBasket: Κύπρος-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα
20:30 FIBA EuroBasket: Μαυροβούνιο-Φινλανδία Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:15 FIBA EuroBasket: Τουρκία-Πορτογαλία Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 FIBA EuroBasket: Πορτογαλία-Ισραήλ Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
21:30 FIBA EuroBasket: Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
23:30 Playmakers – Post Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη
Κυριακή 31 Αυγούστου
14:00 Playmakers – Pre Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη
15:00 FIBA EuroBasket – Φάση Ομίλων: Γεωργία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα
15:00 FIBA EuroBasket: Σλοβενία-Βέλγιο Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
17:00 Playmakers – Mixed Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη
18:00 FIBA EuroBasket: Ισραήλ-Γαλλία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
18:15 FIBA EuroBasket: Ισπανία-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
20:15 Playmakers – Post Game Show Novasports Start με τον Χρήστο Καούρη
21:30 FIBA EuroBasket: Πολωνία-Ισλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 FIBA EuroBasket: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
13:30 FIBA EuroBasket – Φάση ομίλων: Σουηδία-Μαυροβούνιο Novasports4
14:45 FIBA EuroBasket: Εσθονία-Τουρκία Novasports Start
16:30 FIBA EuroBasket: Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία Novasports4
18:00 FIBA EuroBasket: Πορτογαλία-Λετονία Novasports Start
20:30 FIBA EuroBasket: Φινλανδία-Λιθουανία Novasports4
21:15 FIBA EuroBasket: Σερβία-Τσεχία Novasports Start
23:15 Playmakers Novasports Start
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
14:00 Playmakers – Pre Game Show Novasports Start
15:00 FIBA EuroBasket: Βέλγιο-Ισραήλ Novasports4
15:00 FIBA EuroBasket: Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start
17:00 Playmakers – Mixed Game Show Novasports Start
18:00 FIBA EuroBasket: Ισλανδία-Σλοβενία Novasports4
18:15 FIBA EuroBasket: Κύπρος-Γεωργία Novasports Start
20:15 Playmakers – Post Game Show Novasports Start
21:30 FIBA EuroBasket: Γαλλία-Πολωνία Novasports4
21:30 FIBA EuroBasket: Ιταλία-Ισπανία Novasports Start
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
13:30 FIBA EuroBasket: Μαυροβούνιο-Μεγάλη Βρετανία Novasports4
14:45 FIBA EuroBasket: Εσθονία-Πορτογαλία Novasports Start
16:30 FIBA EuroBasket: Λιθουανία-Σουηδία Novasports4
18:00 FIBA EuroBasket: Τσεχία-Λετονία Novasports Start
20:30 FIBA EuroBasket: Φινλανδία-Γερμανία Novasports4
21:15 FIBA EuroBasket: Τουρκία-Σερβία Novasports Start
23:15 Playmakers Novasports Start
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
15:00 FIBA EuroBasket: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία Novasports Start
15:00 FIBA EuroBasket: Γαλλία-Ισλανδία Novasports4
18:00 FIBA EuroBasket: Ισραήλ-Σλοβενία Novasports4
18:15 FIBA EuroBasket: Ιταλία-Κύπρος Novasports Start
20:15 Playmakers – Pre Game Show Novasports Start
21:30 FIBA EuroBasket: Πολωνία-Βέλγιο Novasports4
21:30 FIBA EuroBasket: Ισπανία-Ελλάδα Novasports Start
23:30 Playmakers – Post Game Show Novasports Start
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
23:45 Playmakers Novasports Start
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16 Novasports Start
23:45 Playmakers Novasports Start
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – A’ Προημιτελικός Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – Β’ Προημιτελικός Novasports Start
23:00 Playmakers Novasports Start
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – Γ’ Προημιτελικός Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – Δ’ Προημιτελικός Novasports Start
23:00 Playmakers Novasports Start
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – A’ Hμιτελικός Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – B’ Hμιτελικός Novasports Start
23:00 Playmakers Novasports Start
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – Μικρός τελικός Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – Τελικός Novasports Start
23:00 Playmakers Novasports Start Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για κάποια συγκεκριμένη φάση.
