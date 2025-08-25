search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025
25.08.2025 23:52

Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με δασμούς 200% αν δεν εξάγει μαγνήτες – Τι ζητάει από τη Νότια Κορέα

25.08.2025 23:52
trump korea oval

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Κίνα ότι θα επιβάλει δασμούς γύρω στο 200% στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, εάν το Πεκίνο δεν επιταχύνει τις εξαγωγές του μαγνητών σπάνιων γαιών.

«Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες. Εάν δεν μας δώσουν, τότε θα τους επιβάλουμε δασμούς γύρω στο 200%. Όμως, πιστεύω πως δεν θα έχουμε πρόβλημα με αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του Λι Τζάε-μιουνγκ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Η Κίνα είναι η πρώτος παραγωγός παγκοσμίως σπάνιων γαιών, που επιτρέπει να κατασκευάζει επίσης μαγνήτες απαραίτητους για την αυτοκινητοβιομηχανία, τον τομέα της ηλεκτρονικής ή ακόμα και των εξοπλισμών.

Όμως, το κινεζικό κράτος επέβαλε στις αρχές Απριλίου μια άδεια για την εξαγωγή αυτήν των στρατηγικής σημασίας υλικών, μια απόφαση που έγινε αντιληπτή ως ένα μέτρο αντιποίνων μπροστά στους αμερικανικούς δασμούς.

Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είχαν επιδοθεί τότε σε έναν πραγματικό εμπορικό πόλεμο, απαντώντας ο καθένας στις αυξήσεις δασμών του άλλου, φθάνοντας στο 125% και στο 145% από τη μία και την άλλη πλευρά.

Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πρώτων δυνάμεων παγκοσμίως επέτρεψαν να αμβλυνθούν οι εντάσεις και η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης αδειών για έναν συγκεκριμένο αριθμό αμερικανικών επιχειρήσεων.

«Πιστεύω πως έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Κίνα, μιλάω αρκετά συχνά με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και, κάποια στιγμή εντός του έτους, θα πρέπει να επισκεφθούμε την Κίνα», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και αναγνώρισε πως το Πεκίνο διαθέτει «άσους στο μανίκι του», υπενθύμισε, εντούτοις, ότι και «εμείς έχουμε αρκετά απίστευτα (χαρτιά). ¨Όμως δεν θέλω να παίξω αυτά τα χαρτιά, διότι εάν το κάνω αυτό θα κατέστρεφε την Κίνα», προειδοποίησε.

Ο Τραμπ προτείνει να γίνουν οι ΗΠΑ ιδιοκτήτες του εδάφους όπου βρίσκονται οι στρατιωτικές τους βάσεις στη Νότια Κορέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα η Νότια Κορέα να παραχωρήσει το έδαφος στο οποίο βρίσκονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, επιδιώκοντας να πιέσει αυτόν τον σύμμαχο των ΗΠΑ να πληρώσει περισσότερα σε αντάλλαγμα για την παρουσία περισσότερων από 28.000 στρατιωτών στην επικράτειά του.

“Ξέρετε, ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια βάση και υπήρξε μια συνεισφορά που έκανε η Νότια Κορέα, αλλά θα ήθελα να δω αν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα του εδάφους όπου έχουμε μια μεγάλη στρατιωτική βάση”, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, απευθυνόμενος στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ που καθόταν δίπλα του.

