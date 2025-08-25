search
25.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

25.08.2025 17:45

Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

25.08.2025 17:45
pisina_2508_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ελεύθεροι, με τον περιοριστικο όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αφέθηκαν -με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή- οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου παιδιού που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς.

Το απόγευμα της Τρίτης (26/8) συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 4χρονη. Τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι την ίδια ημέρα πριν από τέσσερα χρόνια, δηλαδή στις 26 Αυγούστου του 2021, γεννήθηκε η 4χρονη.

«Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό για να γίνει το κακό. Οι άνθρωποι μόλις εντόπισαν ότι το παιδί λείπει άρχισαν να ψάχνουν μαζί με γείτονες. Άμεσα ειδοποίησαν και την αστυνομία. Τελικά το παιδί εντοπίστηκε από γείτονα που συμμετείχε στις έρευνες», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας.

