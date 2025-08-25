search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
25.08.2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του δημοσιογράφου

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBAN GR4202602150000400100392909.

Στην ίδια ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι με λύπη πληροφορήθηκε τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα σε ηλικία 79 χρόνων εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στη σύζυγο του Βασιλική και τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρο, καθώς επίσης και σε όλους τους φίλους και τους οικείους του εκλιπόντος.

