Συναυλίες και παραστάσεις στο Φεστιβάλ Βράχων – Το πρόγραμμα 2-8 Σεπτεμβρίου

Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Βράχων 2025 με πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Αναλυτικά οι παραστάσεις και οι συναυλίες από τις 2- 8 Σεπτεμβρίου:

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Συναυλία

Από τον Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα

Με την Ορχήστρα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Στέλιος Διονυσίου, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης. Άγγελος Θεοδωράκης

Συμμετέχουν: οι Τεκετζήδες – μουσικοί του δρόμου

Έκτακτη εμφάνιση: Κώστας Καλδάρας

Πριν από 4 χρόνια, στις 2 του Σεπτέμβρη, ο κορυφαίος μας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή. Τη μέρα αυτή, στη μνήμη του διοργανώνεται μια μεγάλη λαϊκή συναυλία που θα θυμίσει στο κοινό τη σημαντική μουσική συνάντηση του Μίκη με τον Απόστολο Καλδάρα.

Δύο ξεχωριστοί και διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντώνται: εκείνος του πρωτομάστορα του λαϊκού τραγουδιού Απόστολου Καλδάρα με εκείνον του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Μίκη Θεοδωράκη. Συνυφασμένα τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Μίκη Θεοδωράκη δημιουργούν ένα σαγηνευτικό μουσικό πρόγραμμα, που προκαλεί ευφορία και συγκίνηση μαζί.

Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, τα πιο αγαπημένα, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά (του Απόστολου Καλδάρα: «Όνειρο απατηλό», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Μικρά Ασία», «Όποια και να ‘σαι», «Συ μου χάραξες πορεία» κ.ά. και του Μίκη Θεοδωράκη: «Δραπετσώνα», «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στρώσε το στρώμα σου», «Περιγιάλι», «Μυρτιά» κ.ά.), με αποκορύφωμα τη μελωδία του Ζορμπά που αγαπήθηκε στα πέρατα της οικουμένης.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαργαρίτα Θεοδωράκη

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ προπώληση | 18€ ταμείο | ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ticketservices.gr

Τετάρτη 3, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλή Ηλέκτρα

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Η παράσταση του θεάτρου ΠΟΡΕΙΑ, μετά την πρεμιέρα της στην Επίδαυρο, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, και ο Δημήτρης Τάρλοου καταθέτει την πρώτη σκηνοθεσία του στο αρχαίο δράμα με τη σοφόκλεια εκδοχή της Ηλέκτρας.

Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, σε μια εποχή όπου η βία και η εκδίκηση παρουσιάζονται συχνά ως «αναγκαίο κακό», η Ηλέκτρα του Σοφοκλή αποκτά ανατριχιαστική επικαιρότητα. Η τραγωδία αυτή δεν είναι απλώς μια αφήγηση εκδίκησης· είναι ένας καθρέφτης των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική. Η παράστασή μας στοχεύει να αναδείξει αυτή την πολυπλοκότητα, καλώντας το κοινό να αναμετρηθεί με κρίσιμα ερωτήματα: Τι σημαίνει «αποκαθιστώ το δίκαιο»; Ποιο είναι το χρέος του καθήκοντος; Μπορεί κανείς να ζήσει με τις συνέπειες της βίας; Είναι η βία αναπόφευκτη λύση; Θα κλείσει η εκδίκηση τον κύκλο του αίματος; Είναι ποτέ δυνατή η λύτρωση; Και, τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της αντίστασης όταν όλα φαίνονται χαμένα;

Η Ηλέκτρα, μέλος της καταραμένης οικογένειας των Ατρειδών, μια γυναίκα παγιδευμένη σε αυτόν τον κύκλο αίματος και φρίκης, είναι κάτι περισσότερο από ένας τραγικός χαρακτήρας, αφού προσωποποιεί το δίλημμα ανάμεσα στην ανάγκη για δικαιοσύνη και την ηθική επιταγή της αποφυγής της βίας. Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για ένα τραγικό πλάσμα της μοίρας, αλλά και για ένα δημιούργημα του χαρακτήρα της, ενός χαρακτήρα ολόψυχα δοσμένου στον αγώνα της για δικαιοσύνη. Είναι άραγε και η ίδια θύμα τής εμμονής της με την εκδίκηση ή μια φωνή αντίστασης απέναντι στη βαρβαρότητα της εξουσίας; Και γιατί όταν το παλάτι απαλλάσσεται πλέον από τους τυράννους, εκείνη δεν περνάει το κατώφλι του; Μένει απλώς έξω από τον Οίκο που μισεί ή αρνείται να γίνει μέρος του συστήματος που πολέμησε με πάθος; Είναι ακόμα δέσμια των ακραίων συναισθημάτων που την καθόρισαν – του πόνου για τον θάνατο του πατέρα, το μίσος για τη μητέρα, τη νοσταλγία για τον χαμένο αδερφό; Το πάθος της, είναι βέβαιο, δεν σιγάζει ούτε μετά την κάθαρση.

Στην Ηλέκτρα, ο ποιητής δεν δίνει απαντήσεις, οι θεοί απουσιάζουν, οι χρησμοί απλώς συμπίπτουν με τις ανθρώπινες αποφάσεις, η συνείδηση περνά σε δεύτερη μοίρα, οι Ερινύες δεν εμφανίζονται. Παρ’ όλα αυτά, το τίμημα για τους επιζώντες είναι βαρύ. Αυτό το τίμημα της επιλογής και την ανθρώπινη ανάγκη για κάθαρση με κάθε κόστος μάς καλεί να αναλογιστούμε η σοφόκλεια Ηλέκτρα. Εξάλλου, ο Σοφοκλής δεν θα μας δώσει άλλη ευκαιρία, δεν θα γράψει τριλογία: το δικό του έργο τελειώνει εδώ – εντός αυτών των 1.510 στίχων θαυμαστής συμμετρίας και λιτότητας θα διευθετηθεί κάθε μία από τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα που έχει θέσει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σχεδιασμός Ήχου: Ηλίας Φλάμμος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Κουτσοκώστα, Αρίστη Τσέλου

Βοηθός σκηνογράφου- ενδυματολόγου: Δέσποινα – Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Βοηθοί φωτιστή: Χάρης Δάλλας, Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Διεύθυνση παραγωγής: Στέλλα Γιοβάνη

Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: Άννα Πασπαράκη, Βασιλεία Τάσκου

Σύμβουλος Επικοινωνίας – Πληροφ. για τα ΜΜΕ : Σάσα Παπαχριστοπούλου

Διαφήμιση – SoMe : Renegade Media

ΔΙΑΝΟΜΗ

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Ορέστης: Αναστάσης Ροϊλός

Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Παππά

Αίγισθος: Νικόλας Παπαγιάννης

Παιδαγωγός: Γιάννης Αναστασάκης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

ΧΟΡΟΣ (Αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Ελένη Βλάχου,

Ιωάννα Δεμερτζίδου, Ελένη Κιλινκαρίδου – Σίστη, Ιωάννα Λέκκα

Λυδία Στέφου, Άννα Συμεωνίδου, Χαρά Τζόκα

Μουσικοί επί σκηνής: Φώτης Σιώτας, Τάσος Μισυρλής

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Γενική είσοδος: 22 € | Μειωμένο: 65+, φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων, ΑμεΑ ** (67% και άνω) & συνοδός: 18 €

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: poreiatheatre.com, more.com

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Μιγκέλ Ντελ Άρκο

Ελένη, η δίκη μιας πόρνης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σε πανελλήνια πρώτη παρουσίαση

Εμπνευσμένος από το “Ελένης εγκώμιον” του σοφιστή Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, ο μονόλογος αυτός με πρωταγωνίστρια την Ωραία Ελένη, έρχεται να επανορθώσει τις αδικίες που ο μύθος και η “επίσημη” εκδοχή των γεγονότων έχουν σωρεύσει στο πρόσωπο της γυναίκας που στάθηκε-όπως λένε-η αφορμή του Τρωικού πολέμου και των δεινών με τα οποία εκείνος βασάνισε για δέκα χρόνια τους Έλληνες και τους Τρώες. Η Ελένη εξαπολύει ένα δριμύ κατηγορώ εναντίον όλων (από τον υποτιθέμενο πατέρα της (τον Τυνδάρεω) μέχρι τον πραγματικό (τον Δία, που απαντά με βροντές από τον ουρανό στις μομφές της), αποδομεί όλους τους ήρωες του Τρωικού πολέμου, υπερασπίζεται με σθένος τον εαυτό της και αναρωτιέται “ποιος γράφει τελικά την ιστορία;”

Ο Μιγκέλ Ντελ Άρκο, μιά από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου Ισπανικού θεάτρου, με χιούμορ, ευαισθησία και ενσυναίσθηση, μας παρουσιάζει μια ανθρώπινη και απολύτως απενοχοποιημένη εκδοχή της ‘’πιό μισητής’’ γυναίκας στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού.

Η Ελένη του, διεκδικεί το δικαίωμα της αφήγησης της ιστορίας, από την πλευρά των ηττημένων και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν την ίδια αλλά και χιλιάδες ανθρώπους στον όλεθρο, κατακεραυνώνοντας την πατριαρχία και το δίκαιο του ισχυρού.

Απόσπασμα του έργου:

“Εγώ πήρα μόνο μια απόφαση. Ίσως τη μοναδική στη ζωή μου. Την απόφαση να αγαπώ έναν άνδρα, τον Πάρη, πάνω από όλα. Τα γεγονότα που την ακολούθησαν ήταν αποφάσεις ισχυρών ανδρών που είχαν εμμονή με την υστεροφημία και τον πλούτο. Ναι, το ομολογώ. Ομολογώ πως εγκατέλειψα την κόρη μου και τους γονείς μου, κι έναν σύζυγο που ποτέ δεν αγάπησα και ποτέ δεν με αγάπησε. Εκείνοι όμως, ανάγκασαν τους λαούς τους να θυσιαστούν για να κερδίσουν οι ίδιοι δόξα και χρυσάφι, ασήμι, σίδερο, κιννάβαρι, ξύλο, λάδι, νεφρίτη και άλλα πολύτιμα εμπορεύματα που η διακίνησή τους γινόταν από τον Ελλήσποντο. Την είπαν τιμή, αλλά ήταν απληστία. Έψαξαν να βρουν λογικά αίτια για κάτι που ήταν απλώς περηφάνεια. Κι όταν μπορούσαν να το σταματήσουν, δεν το έκαναν. Στ’ αλήθεια ήμουν εγώ ο λόγος που σάρωσαν όλες τις συμμαχικές πόλεις της Τροίας; Γιατί έκαψαν τη Λέσβο, τη Φώκαια, την Κολοφώνα, τη Σμύρνη, τις Κλαζομενές, την Κύμη, τον Αιγιαλό, την Τήνο, το Αδραμύττιο, τη Σίδη και τόσες άλλες την ώρα που στραγγάλιζαν την Τροία; Γιατί σκότωσαν τους κατοίκους τους που δεν ήξεραν καν ποια είμαι; Γιατί κράτησε δέκα ατέλειωτα χρόνια ο θάνατος και η καταστροφή και στις δυο πλευρές;’’

Η Λυδία Κονιόρδου, η κορυφαία Ελληνίδα τραγωδός, ερμηνεύει την πιο γοητευτική και παρεξηγημένη μυθική ηρωίδα.

Μαζί της στη σκηνή, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο θρυλικός κιθαρίστας του σπουδαιότερου ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες, ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική που συνθέτει για την παράσταση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, που επιστρέφει σε δραματουργία αντλούμενη από μυθολογικές και ιστορικές πηγές, μετά τις Τρωάδες του Ευριπίδη, που παρουσίασε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου για λογαριασμό του ΚΘΒΕ, το 2022.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μιγκέλ Ντελ Άρκο

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης: Χρήστος Σουγάρης/Λυδία Κονιόρδου

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Γκέλυ Καλαμπάκα

Διεύθυνση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Στο ρόλο της Ελένης, η Λυδία Κονιόρδου

Μουσικός επί σκηνής: Μπάμπης Παπαδόπουλος

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 20€ | Μειωμένο 18€ (φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Συναυλία ENCARDIA

Πριν το καλοκαίρι μας αφήσει, οι encardia μας ετοιμάζουν για ένα εκρηκτικό φθινόπωρο. Έρωτας, ξενητειά, νοσταλγία, επιστροφή, αντάμωμα. Μέσα από τα χρώματα και τους ρυθμούς της Ελλάδας του Σαλέντο (Νότια Ιταλία) με καινούργιες ιδέες, τραγούδια και ενορχηστρώσεις, οι encardia μας οδηγούν σήμερα από το χτές στο αύριο με το δικό τους μαγικό τρόπο.

Μουσική και χορός που θα μεταμορφώνουν ακόμα μια φορά την συναυλία, σε συνάντηση και γιορτή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, κρουστά

Bαγγέλης Παπαγεωργίου: ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης: κιθάρα, τραγούδι

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά,μαντολίνο,τραγούδι

Γιώργος Ντάνης: κοντραμπάσο,τραγούδι

Κωνσταντίνα Καλκάνη: χορός

Αναστασία Δρούγα: χορός

Δάφνη Σταθάτου: χορός

Αγγελίνα Τερσενίδου: χορός

Πασχάλης Κολέντσης: Σχεδιασμός ήχου

Παραγωγή: COSMOSARTE Δράσεις Πολιτισμού

ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΜΚΕ



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15 € ταμείο | 12 € προπώληση ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ticketservices.gr

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Συναυλία Σκιαδαρέσες

Οι Σκιαδαρέσες έρχοντε

στο Θέατρο Βράχων στις 8 Σεπτέβρη.

8 Σεπτέβρη είνε η παγγόσμεια μέρα Για τιν εξάλλιψη του αναλφαβιτισμού. Οι Σκιαδαρέσες δε ξέρουν τι συμένει “εξάλλιψη” αλλά ακούγετε πολύ κακό.

Επίσης 8 Σεπτεμρη θα γιορτάσουμε την γένηση της Θεοτόκου και τα γενέθλια του αδερφού μας που είναι 9 μέρες μετά. Ελάτε να σώσουμε την αλφαβιτο Πριν ανήξουν τα σχολία

Τα έξωδα της συναβλίας θα πάνε για την ενικίαση ήχου, την πληρομή του προσωπικού και την βιντεοσκόπιση.

Θα παίξουν με αναλφαβιτική σειρά οι μουσικοί:

Χάρης Παρασκευάς

Αλέξης Στενάκης

Φάνης Ζαχόπουλος

Δημήτρης Κουζής

Στον ήχο ο Κώστας Χαϊκάλης και ο Πασχάλης Κολέντσης

Παραγωγή: Imaginart Live music ΙΚΕ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: early bird 13 € | προπώληση 15 € | ταμείο 18 €

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com

