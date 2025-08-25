Κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αμερικανικά όπλα θέλει ο Ζελένσκι – Τι συζήτησε με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα πως συζήτησε το ενδεχόμενο κυρώσεων και άλλων μέσων άσκησης πίεσης σε βάρος της Ρωσίας με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ, που επισκέπτεται τη χώρα του.
«Είχα μια καλή συνάντηση με τον ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.
Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει ζητήσει το Κίεβο από τους δυτικούς συμμάχους του για να προστατευτεί από μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις στην περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ο Ζελένσκι είπε πως αναμένει πως τα κύρια σημεία τους θα σκιαγραφηθούν «σύντομα».
Ο Κιθ Κέλογκ επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συμμετάσχει το περασμένο Σαββατοκύριακο στους εορτασμούς για την Ανεξαρτησία της χώρας.
Ένα δισ. δολάρια μηνιαίως σκοπεύει να ζητήσει από τους ευρωπαίους συμμάχους του ο Oυκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την αγορά αμερικανικών όπλων.
Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.
Επίσης, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για το ζήτημα αυτό, καθώς και για τις ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεροπορική άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα.
Τέλος, υποστήριξε ότι η Ρωσία επιτίθεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας για να διαταράξει τις προετοιμασίες εν όψει της χειμερινής περιόδου.
