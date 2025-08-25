Κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αμερικανικά όπλα θέλει ο Ζελένσκι – Τι συζήτησε με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα πως συζήτησε το ενδεχόμενο κυρώσεων και άλλων μέσων άσκησης πίεσης σε βάρος της Ρωσίας με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ, που επισκέπτεται τη χώρα του.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει ζητήσει το Κίεβο από τους δυτικούς συμμάχους του για να προστατευτεί από μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις στην περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι είπε πως αναμένει πως τα κύρια σημεία τους θα σκιαγραφηθούν «σύντομα».

Ο Κιθ Κέλογκ επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συμμετάσχει το περασμένο Σαββατοκύριακο στους εορτασμούς για την Ανεξαρτησία της χώρας.

I had a good meeting with U.S. Special Presidential Envoy, General Keith Kellogg @generalkellogg.



Ukraine is deeply grateful to the United States for its support, and we value that President Trump @POTUS is so determined to achieve real peace. It is very important to realize all… pic.twitter.com/jCC60oqcRs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025

Ο Ζελένσκι ζητά 1 δισ. δολάρια τον μήνα από την Ευρώπη για την αγορά αμερικανικών όπλων

Ένα δισ. δολάρια μηνιαίως σκοπεύει να ζητήσει από τους ευρωπαίους συμμάχους του ο Oυκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την αγορά αμερικανικών όπλων.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επίσης, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για το ζήτημα αυτό, καθώς και για τις ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Today, Prime Minister of Norway @jonasgahrstore is in Ukraine. I am grateful for this visit and for such support. It means a lot to us. Ukraine will always value Norway’s sincere engagement with our state.



We had very substantive discussions on many issues – our defense needs,… pic.twitter.com/9DHzzsGKlP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεροπορική άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Ρωσία επιτίθεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας για να διαταράξει τις προετοιμασίες εν όψει της χειμερινής περιόδου.

