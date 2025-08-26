Καισαριανή: Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων – Από όπλα του Β’ ΠΠ μέχρι χειροβομβίδες

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στην οδό Ρήγα Φεραίου 11 στην Καισαριανή.

Τα όπλα και τα πυρομαχικά εντοπίστηκαν από περίοικο ο οποίος σε κατάσταση σοκ έσπευσε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΤΕΕΜ, το οποίο μετά από έρευνα εντόπισε μεταξύ άλλων:

δύο μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας τύπου arges, οξειδωμένους,

μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό,

δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου και διάφορα άλλα τμήματα,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

τρεις κορμούς από περίστροφα,

έναν σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thompson της ίδιας περιόδου,

κορμό από πολυβόλο αγνώστου τύπου,

σιδερογροθιές, χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, φυσιγγιοθήκες και κλείστρα όπλων,

καθώς και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.

Διαβάστε επίσης

Μυτιλήνη: Προφυλακιστέος ο 57χρονος για τέσσερις εμπρησμούς

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

Βόλος: Εξιτήριο για τον 8χρονο που παρασύρθηκε από δίκυκλο – Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός και ο πατέρας του