Καισαριανή: Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων – Από όπλα του Β’ ΠΠ μέχρι χειροβομβίδες

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στην οδό Ρήγα Φεραίου 11 στην Καισαριανή.
Τα όπλα και τα πυρομαχικά εντοπίστηκαν από περίοικο ο οποίος σε κατάσταση σοκ έσπευσε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΤΕΕΜ, το οποίο μετά από έρευνα εντόπισε μεταξύ άλλων:
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.
