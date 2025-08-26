search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025 10:31

Καισαριανή: Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων – Από όπλα του Β’ ΠΠ μέχρι χειροβομβίδες

26.08.2025 10:31
astynomia_new

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στην οδό Ρήγα Φεραίου 11 στην Καισαριανή.

Τα όπλα και τα πυρομαχικά εντοπίστηκαν από περίοικο ο οποίος σε κατάσταση σοκ έσπευσε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΤΕΕΜ, το οποίο μετά από έρευνα εντόπισε μεταξύ άλλων:

  • δύο μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας τύπου arges, οξειδωμένους,
  • μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό,
  • δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου και διάφορα άλλα τμήματα,
  • φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
  • οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
  • τρεις κορμούς από περίστροφα,
  • έναν σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thompson της ίδιας περιόδου,
  • κορμό από πολυβόλο αγνώστου τύπου,
  • σιδερογροθιές, χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, φυσιγγιοθήκες και κλείστρα όπλων,
  • καθώς και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.

