Ο Τραμπ θα επιδιώξει την θανατική ποινή για όποιον διαπράξει φόνο στην Ουάσινγκτον – Οι εκτελέσεις στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ έχουν καταργηθεί από το 1981

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα ζητείται η ποινή του θανάτου για κάθε φόνο που διαπράττεται στην Ουάσινγκτον, την ώρα που η εσχάτη των ποινών έχει καταργηθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα από το 1981.

“Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή. Και αυτό είναι πολύ αποτρεπτικό”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

NOW – Trump to bring death penalty to Washington DC: "If somebody kills somebody… it's the death penalty!" pic.twitter.com/1aghgE80KN — Disclose.tv (@disclosetv) August 26, 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορεί να ζητήσει την ποινή αυτή σε υποθέσεις δολοφονίας που μπορούν να διωχθούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά όχι σε εκείνες που διώκονται σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής, θα μπορούσε να επιδιώξει να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία στην πρωτεύουσα, η οποία κατά παράδοση είναι προπύργιο των Δημοκρατικών. Η Ουάσινγκτον δεν ανήκει σε καμιά πολιτεία, έχει ένα ειδικό καθεστώς, ενώ και τελεί υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το 1992, μετά τον φόνο ενός κοινοβουλευτικού βοηθού, το Κογκρέσο είχε επιβάλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την επαναφορά της εσχάτης των ποινών στην Ουάσινγκτον, αλλά τα δύο τρίτα των κατοίκων την είχε απορρίψει.

Μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, στα τέλη Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα ζητώντας τη διεύρυνση της χρήσης του “για τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα” και δίνοντας επομένως οδηγία στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να διώκουν για μια τέτοια κατηγορία συχνότερα.

Οι σημερινές του δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την ανάκτηση της τάξης στην Ουάσινγκτον, μια πόλη που θεωρεί ότι “έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες”. Για τον σκοπό αυτό, διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μερικοί από τους οποίους τώρα οπλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα, ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να συγκροτήσει μια ειδική μονάδα στις τάξεις της Εθνοφρουράς “με αποστολή να εγγυάται την τάξη και την ασφάλεια στην πρωτεύουσα της χώρας”.

Ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη επιπλέον αστυνομικών και εισαγγελέων στην Ουάσινγκτον.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ τρεις άλλες –η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια– έχουν εφαρμόσει μορατόρια.

Τρεις πολιτείες –η Αριζόνα, το Οχάιο και το Τενεσί– είχαν αναστείλει τις εκτελέσεις, αλλά έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να τις επαναφέρουν.

Διαβάστε επίσης:

O Μακρόν αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης – Δημοσκόπηση κόλαφος: 7 στους 10 θέλουν να πέσει η κυβέρνηση

Ζελένσκι: Ποιες είναι οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Πούτιν – «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος»

Το Ισραήλ κλιμακώνει τη βία στη Δυτική Όχθη – Επιδρομή και πλιάτσικο σε ανταλλακτήριο νομισμάτων στη Ραμάλα, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν