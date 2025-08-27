Επιταχύνονται οι εργασίες για το αιολικό πάρκο της ΔΕΗ στη Ρουμανία – Ορόσημο 140 MW

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του νέου αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ στην επαρχία Vaslui της ανατολικής Ρουμανίας, ισχύος 140 MW, καθώς ήδη ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ανεμογεννητριών στις τελικές τους θέσεις.

Το έργο, που θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, περιλαμβάνει την εγκατάσταση 23 ανεμογεννητριών τύπου GE Vernova, ονομαστικής ισχύος 6,1 MW η καθεμία. Πρόκειται για μηχανές τριπλάσιας ισχύος σε σχέση με εκείνες που είχαν τοποθετηθεί στη χώρα κατά την προηγούμενη φάση ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας το 2012, καταδεικνύοντας την τεχνολογική πρόοδο και την ενίσχυση της αποδοτικότητας στον κλάδο.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του νέου πάρκου ανέρχεται σε 370 GWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στην κάλυψη των αναγκών περίπου 100.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, η λειτουργία του σταθμού αναμένεται να συμβάλλει στην αποτροπή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ύψους 215.000 τόνων ετησίως, ενισχύοντας τη στροφή της Ρουμανίας προς την καθαρή ενέργεια.

Το έργο θα υποστηρίζεται από τρεις υποσταθμούς μετασχηματισμού, με τον σταθμό Μπάνκα να αποτελεί το σημείο διασύνδεσης με το Εθνικό Ενεργειακό Σύστημα της Ρουμανίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ενσωματώσει συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο μέλλον, εφόσον απαιτηθεί.

Με την ολοκλήρωση του αιολικού πάρκου Vaslui, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα ανέλθει σε 1,5 GW, από σχεδόν μηδενική μόλις δύο χρόνια πριν. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική παρουσία του ελληνικού ομίλου στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει την ταχεία επέκταση του χαρτοφυλακίου του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανήλθε από 4,7 GW στο πρώτο εξάμηνο του 2024 σε 6,3 GW στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με επιπλέον έργα ισχύος 3,7 GW σε φάση ανάπτυξης. Στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι η επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11,8 GW έως το 2027.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»