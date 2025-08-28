Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

Καλημέρα σας

Διαπιστώνω όσο περνούν οι ώρες ότι αυξάνει διαρκώς η αγωνία για τα νέα στοιχεία που θα αποκαλυφθούν – και θα διαβιβαστούν στη Βουλή υποθέτω – για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτές από την Ευρωπαία εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου.

Αυτές οι πληροφορίες και φήμες που κυκλοφορούν για τις επισυνδέσεις που έχει στη διάθεσή της η ευρωπαϊκή εισαγγελία, πέφτουν στο γαλάζιο στρατόπεδο πιο βαριά κι από σκιά ανάστερης νύχτας.

Έμπειρος γαλάζιος παράγοντας αναρωτιόταν αν η κυβέρνηση μπορεί να αντέξει μία δικογραφία με εμπλοκή είκοσι και βάλε, βουλευτών και ακόμα χειρότερα νυν υπουργού.

Είτε είναι εμπλοκή για ποινική διερεύνηση, είτε όχι. Διότι η πολιτική φθορά θα είναι μεγάλη όπως και να έχει η υπόθεση – δείτε την υπόθεση με τη φεράρι, πώς προκάλεσε πρόβλημα.

Η ΝΔ κινδυνεύει να υποστεί καίριο πλήγμα όχι μόνο ως κυβέρνηση, αλλά και ως παράταξη, εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Και από ένα σημείο και μετά η πορεία φθοράς είναι ανεπίστρεπτη…

Οι παροχές

Αυτό που εισπράττω ως κλίμα από την κυβερνητική παράταξη είναι ότι περιμένουν όλοι τη ΔΕΘ, αλλά όχι με την αισιοδοξία που θα ήθελαν. Υπό την έννοια ότι δεν ελπίζουν ότι θα γυρίσει εύκολα η κατάσταση, όσες παροχές κι αν δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Άλλωστε, όπως έλεγε κι η κυρία στο βίντεο «πόσα να δώσει ο Μητσοτάκης;».

Το πακέτο θα είναι μεγάλο, αλλά με δεδομένο ότι όλοι περιμένουν, το ερώτημα που θα κρίνει την αποτελεσματικότητα των παροχών είναι «πόσοι θα νιώσουν ότι πραγματικά αλλάζουν πράγματα στη ζωή τους με αυτές;».

Σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας

Μέσα σε αυτό το κλίμα βλέπω τους βουλευτές της ΝΔ να είναι πολύ προσεκτικοί. Περιμένουν μεν τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, αλλά τα περιθώρια κινήσεων είναι έτσι κι αλλιώς περιορισμένα.

Από τη μία δεν γίνεται να μην μιλάνε. Η κυβέρνηση εμφανίζει αρρυθμίες και προβλήματα, με τους ψηφοφόρους τους να γκρινιάζουν.

Από την άλλη, δεν μπορούν να πιέσουν ασφυκτικά την κυβέρνηση. Εκτιμούν ότι το Μαξίμου μπορεί απειλήσει ακόμα και με πρόωρες εκλογές, εάν προκληθεί συνεχές σούσουρο στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Και κανείς δεν θέλει πρόωρες εκλογές. Ούτε της συμπολίτευσης, ούτε της αντιπολίτευσης θα έλεγα.

Κάποιοι γαλάζιο σκέφτονται να ζητήσουν συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας μπας και εκτονωθεί η σημερινή κατάσταση, μέσα σε μία λυτρωτική (και ψυχαναλυτική) διαδικασία.

Αλλά είναι δύσκολο να το δεχτεί αυτό η κυβερνητική ηγεσία, φοβούμενη τα χειρότερα.

Όλα αυτά πάντως μετά τη ΔΕΘ. Και ανάλογα τα γκάλοπ.

Τα μηνύματα για Σαμαρά

Σας έλεγα χθες για τον Αντώνη Σαμαρά και πώς μπορεί να κινηθεί πλέον στο πολιτικό σκηνικό.

Έχει τη σημασία του τι σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός, ώστε να διαμορφωθεί όλο το παζλ: Ξέρουμε πια ότι πλην εξαιρετικού απρόοπτου, ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα.

Απομένει να δούμε τι θα γίνει και δεξιά της ΝΔ.

Από τα όσα λένε συνομιλητές του και άνθρωποι που ξέρουν κάτι παραπάνω, πριν την τραγωδία που χτύπησε τον Σαμαρά με τον χαμό της κόρης του, ήταν όλα ήταν έτοιμα για την ίδρυση κόμματος.

Το σενάριο δεν έχει εγκαταλειφθεί. Αυτό εισπράττουν οι περισσότεροι που έχουν μία επαφή με το περιβάλλον του Μεσσήνιου πολιτικού.

Αλλά όλα εξετάζονται από την αρχή.

Το όριο του 5% και πότε κερδίζει πόντους

Με αφορμή τις συζητήσεις που εξακολουθούν να γίνονται για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, να σας πω και την πληροφορία-εκτίμηση που κυκλοφορεί από τους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος ως συνεπακόλουθο μίας τέτοιας εξέλιξης: Αν κάνει κόμμα λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς, το σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου, με αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή στο 5%, κερδίζει πιθανότητες, αν δεν θεωρείται και το πιθανότερο.

Λένε οι πηγές μου ότι στην περίπτωση τέτοιας πρωτοβουλίας από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δει πολύ ζεστά την αλλαγή του εκλογικού νόμου, παρότι αυτή η αλλαγή δεν τον ενθουσιάζει αυτή την ώρα.

– Ο Θόδωρος Λιβάνιος πάντως δεν πήρε εντολή να εξετάσει σενάρια αλλαγών του συστήματος, για να είμαστε ακριβείς… Αλλά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο συγκεκριμένος υπουργός Εσωτερικών είναι πάντα έτοιμος για τέτοια σχέδια.

Η Εθνική Τράπεζα «ψάχνει» ασφαλιστική

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατάλληλης ασφαλιστικής εταιρίας προς εξαγορά, ενισχύοντας τη θέση της στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα. Οι πληροφορίες λένε πως η Εθνική είναι εκείνη που δείχνει πιο ζωηρό ενδιαφέρον. Κάποιοι μιλούν για επαφές, άλλοι για «διερευνητικές κουβέντες» με ονόματα όπως η Groupama και η Generali, ενώ δεν λείπουν και πιο τολμηρές εικασίες για την Interamerican. Επισήμως, σιωπή. Ανεπισήμως, «κάτι παίζει».

Στελέχη της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η τράπεζα αξιολογεί με προσοχή τις επιλογές της, εξετάζοντας τόσο το προφίλ των εταιριών όσο και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο υπάρχον δίκτυο. Η στρατηγική στόχευση είναι σαφής: αύξηση των εσόδων από τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου πελατών με προστιθέμενη αξία.

Η διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, με αρκετές παραμέτρους να αξιολογούνται, από την κεφαλαιακή επάρκεια έως τη δυνατότητα ανάπτυξης εντός του δικτύου της τράπεζας. Αναλυτές σημειώνουν ότι μια τελική συμφωνία δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του επόμενου έτους, αφήνοντας ανοιχτά περιθώρια για ανταγωνιστικές κινήσεις και άλλους παίκτες της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Τράπεζα δείχνει αποφασισμένη να ενισχύσει τη θέση της στον ασφαλιστικό τομέα, αναζητώντας μια εταιρία που να συνδυάζει ισχυρό χαρτοφυλάκιο, σταθερή κερδοφορία και δυνατότητα ενσωμάτωσης στο υπάρχον δίκτυό της.

Διαβάστε επίσης:

Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Μητσοτάκης – Συναντήσεις με διάφορους φορείς

Μανιάτης: Να μην συμμετέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Φάμελλος από το Κέντρο Υγείας Αίγινας: «Μητσοτάκης-Γεωργιάδης οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία» (photos/video)