Κορωνοϊός: Αυγουστιάτικη έξαρση με εκατοντάδες στα νοσοκομεία

Έντονη δραστηριότητα παρουσιάζει ο κορωνοϊός τον τελευταίο μήνα στη χώρα μας, όπως φαίνεται τόσο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία που παρέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) όσο και από τα θετικά τεστ που βλέπουν οι πολίτες επιστρέφοντας από τις διακοπές τους.

Καταρροή, βήχας, φτάρνισμα, πονόλαιμος, πονοκέφαλος είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα που μπορεί κάποιος να εμφανίσει είτε στις διακοπές είτε επιστρέφοντας και έχοντας συγχρωτιστεί σε δημοφιλείς προορισμούς, χώρους διασκέδασης, πανηγύρια.

Όπως προκύπτει από στοιχεία του ECDC, για την εβδομάδα από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου η θετικότητα των τεστ SARS-CoV-2 σε δείγματα πρωτοβάθμιας φροντίδας αυξήθηκε σε δύο (Ελλάδα, Νορβηγία) από τις επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) που υπέβαλαν στοιχεία σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Αύξηση της θετικότητας παρατηρήθηκε επίσης σε δείγματα δευτεροβάθμιας φροντίδας, δηλαδή από τα νοσοκομεία, σε δύο χώρες και συγκεκριμένα στη χώρα μας και στη Μάλτα.

Με βάση τις ανιχνεύσεις του κορωνοϊού σε μη-δειγματοληπτικά δείγματα (ανιχνεύσεις από εργαστήρια προερχόμενες από συνδυασμό πρωτοβάθμιας φροντίδας και άλλων πηγών), συνεχίζουν να παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στις ανιχνεύσεις και στη θετικότητα σε πολλές χώρες.

Λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότεροι πολίτες έχουν μολυνθεί περισσότερες από μία φορά με κορωνοϊό και παράλληλα έχουν πραγματοποιήσει αρκετές δόσεις εμβολιασμού, συνήθως η νόσηση είναι ήπια.

Αυτό σημαίνει ότι δεν παρατηρείται αύξηση στους λεγόμενους «σκληρούς» δείκτες, δηλαδή σε διασωληνώσεις και θανάτους.

Ωστόσο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν την ανάγκη να προστατεύονται πάντα οι ευάλωτοι και οι ηλικιωμένοι και η επίσκεψη σε αυτούς να γίνεται εφόσον προηγηθεί τεστ (αρνητικό) καθώς η ήπια νόσηση σε έναν νεότερο δεν αντιστοιχεί επίσης σε ήπια νόσηση σε ηλικιωμένο ή άτομο με προβλήματα υγείας.

Με το «όπλο» των αντιικών φαρμάκων στη φαρέτρα των γιατρών προλαμβάνονται πάντως επιπλοκές σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, όπως είναι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Παρ’ όλα αυτά καταγράφονται εισαγωγές στα νοσοκομεία και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 182 ασθενείς με κορωνοϊό. Οι νέες εισαγωγές ασθενών την Τρίτη ανήλθαν σε 32, ενώ ήταν ελαφρώς λιγότερες πριν δύο 24ωρα.

Οι ειδικοί του ECDC εκτιμούν ότι μετά από έναν χειμώνα με χαμηλή κυκλοφορία του SARS-CoV-2, η ανοσία του πληθυσμού έναντι της Covid-19 ενδέχεται να έχει εν μέρει μειωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλά ακόμη και από τα άτομα για τα οποία συστήνεται ετήσια αναμνηστική δόση κορωνοϊού, δηλαδή ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Κέντρο, η θετικότητα των τεστ για τον θετικότητα των τεστ για τον κορωνοϊό είναι αυτή τη στιγμή υψηλότερη σε σχέση με άλλους αναπνευστικούς ιούς.

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν πως το νέο στέλεχος του κορωνοϊού XFG, που πρόσφατα εντοπίστηκε και στην Ελλάδα, κυριαρχεί, με ποσοστό 69%. Το συγκεκριμένο στέλεχος έχει επικρατήσει πλήρως στη Ρουμανία (100%) και κατά 80% σε Ιταλία και Βουλγαρία.

Σημαντική διείσδυση δείχνει και η παραλλαγή NB.1.8.1 ή αλλιώς «Nimbus» (14%), η οποία εντοπίζεται στο 20% των θετικών τεστ στο Βέλγιο, στο 13,3% στην Ιταλία και στο 9,8% στην Ισπανία.

