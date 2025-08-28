search
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 19:59

Βούλα: 24χρονος παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει – Είχε μέχρι και μπλούζες της ΕΛΑΣ (Photos)

Χειροπέδες σε έναν 24χρονο που παρακολουθούσε 43χρονο επιχειρηματία στη Βούλα για να τον ληστέψει πέρασε η ελληνική αστυνομία, καθώς τον παρακολουθούσε για μήνες με τον συγκεκριμένο σκοπό.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του δράστη στην ίδια περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν δυο μπλούζες με το έμβλημα της αστυνομίας, ένα ζευγάρι χειροπέδες, δυο μαύρα καπέλα τζόκεϋ και 500 ευρώ.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 24χρονος κυκλοφορούσε με ένα πολυτελές Land Rover για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του στις 28 Απριλίου, από την περιοχή του Χαλανδρίου. Ενώ όπως διαπιστώθηκε, το όχημα έφερε πινακίδες άλλου αυτοκινήτου τις οποίες είχε αφαιρέσει στις 25 Ιουνίου από την Πεντέλη.

Το σχέδιο του νεαρού ναυάγησε το πρωί της 26ης Αυγούστου όταν και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Πώς οδηγήθηκαν στα ίχνη του οι αρχές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 24χρονος παρακολουθούσε έναν επιχειρηματία για τον οποίο γνώριζε την οικονομική του επιφάνεια και ετοιμαζόταν να τον ληστέψει. Οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από το επιχειρηματία που άμεσα ενημέρωσε τους αστυνομικούς.

Όπως διαπίστωσαν, επρόκειτο για άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές, ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών στα νότια προάστεια. Το πρωί της Τρίτης, έθεσαν υπό επιτήρηση την πολυκατοικία που διαμένει στην οδό Σπετσών στην Βούλα και λίγα λεπτά αφού επιβιβάστηκε στην μοτοσυκλέτα του ακινητοποιήθηκε στην συμβολή των οδών Αρκαδίου και Αθηναϊδος. Ο 24χρονος αντιστάθηκε σθεναρά στην σύλληψη του απωθώντας του αστυνομικούς που τελικά τον συνέλαβαν.

Κατά την εξέτασή του, ο 24χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως μαζί με έναν συνεργό του που δεν κατονόμασε, παρακολουθούσαν τον 43χρονο επιχειρηματία από τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 24χρονος είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες, αλλά και για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

