ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 10:14
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

29.08.2025 08:10

INTRALOT: Νέο 7ετές συμβόλαιο με Λοταρία Μοντάνα για εκσυγχρονισμό 1.300 σημείων και πλατφόρμα LotosX

29.08.2025 08:10
INTRALOT

Στην υπογραφή νέου επταετούς συμβολαίου με τη Λοταρία της Μοντάνα, προχώρησε η INTRALOT επεκτείνοντας μια συνεργασία που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο δεκαετίες. Η συμφωνία, με δυνατότητα τριών μονοετών ανανεώσεων, προέκυψε από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία και αποτελεί το τρίτο κατά σειρά συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό 1.300 σημείων πώλησης στην Πολιτεία, την εγκατάσταση της νέας πλατφόρμας LotosX Omni™, των τερματικών PhotonX, καθώς και αυτόματων μηχανημάτων πώλησης. Στόχος είναι η αναβάθμιση της παικτικής εμπειρίας, με έμφαση στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ψυχαγωγία.

Η συμφωνία καλύπτει επίσης την παροχή υπηρεσιών για το αθλητικό στοίχημα Sports Bet Montana, το οποίο είχε λανσαριστεί το 2020 από την INTRALOT, σε πλήρη συμμόρφωση με το τοπικό κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Λοταρίας, Bob Brown, η συνεργασία με την INTRALOT εξασφαλίζει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα που θα ενισχύσει τα έσοδα της Πολιτείας και θα στηρίξει το πρόγραμμα υποτροφιών STEM. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της INTRALOT Inc., Richard Bateson, τόνισε ότι η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει καινοτομία, τεχνογνωσία και υψηλή τεχνολογία στις ΗΠΑ.

Η INTRALOT δραστηριοποιείται στη Μοντάνα από το 2006, συμβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων κατά 286% μέσω τεχνολογικών αναβαθμίσεων και νέων παιχνιδιών, όπως το επιτυχημένο Montana Raffle.

