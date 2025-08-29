Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 και καθ΄ όλο το 24ωρο, θα ισχύει πλήρης αποκλεισμός εναλλάξ Αριστερής και έπειτα Δεξιάς Λωρίδας από το 71,6ο χλμ έως το 74,7ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.