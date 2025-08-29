search
29.08.2025 12:46

«O Μελισσοκόμος» Jason Statham φέρνει καταιγιστική δράση στη Sunday Premiere της Nova!

29.08.2025 12:46
The Beekeeper_Photo 10

Την ταινία δράσης «The Beekeeper» («Ο Μελισσοκόμος», 2024, διάρκειας 98’) με τους Jason Statham, Jeremy Irons, Josh Hutcherson σε σκηνοθεσία του David Ayer θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της
ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

