ΚΟΣΜΟΣ

30.08.2025 12:57

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

30.08.2025 12:57
MADLEEN
Freedom Flotilla Coalition

Μια διεθνής πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς δεκάδες σκάφη ετοιμάζονται να αποπλεύσουν από ισπανικά και τυνησιακά λιμάνια με προορισμό τη Γάζα, επιχειρώντας να σπάσουν τον πολυετή αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Ανάμεσα στις πιο ηχηρές παρουσίες συγκαταλέγονται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Σούζαν Σάραντον, o Λίαμ Κάνινγκαμ (Σερ Ντάβος από το Game of Thrones) και ο Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Φλόκι από το Vikings). Στο πλευρό των διάσημων ηθοποιών θα βρεθεί και η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, σύμβολο του αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση. 

Οι ακτιβιστές σχεδιάζουν να αποπλεύσουν από την Ισπανία στις 31 Αυγούστου με αρκετές δεκάδες σκάφη. Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα τους συναντήσει μια ακόμη ομάδα πλοίων που θα ξεκινήσει από την Τυνησία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αποστολή θα περιλαμβάνει συμμετέχοντες από 44 διαφορετικές χώρες, σε αυτό που περιγράφουν ως τη «μεγαλύτερη επίδειξη αλληλεγγύης» από τότε που το Ισραήλ επέβαλε τον θαλάσσιο αποκλεισμό στη Γάζα το 2007.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα την κινητοποίηση, ωστόσο ανάλογες αποστολές στο παρελθόν έχουν συναντήσει σθεναρή αντίσταση και συχνά έχουν εμποδιστεί να προσεγγίσουν τα παλαιστινιακά παράλια. Οι οργανωτές, από την πλευρά τους, τονίζουν πως η δράση τους είναι ειρηνική και ανθρωπιστική, με στόχο την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

