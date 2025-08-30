Ουκρανία: Ο στρατός έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια – Η Μόσχα απάντησε με μπαράζ επιθέσεων με εκατοντάδες drones

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας διυλιστήρια στο Κρασνοντάρ και στη Σιζράν της Ρωσίας.

Ο στρατός κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, το οποίο, όπως ανέφερε, παράγει τρία εκατομμύρια τόνους ελαφρών πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

NEW 🚨 Powerful explosion blows up the gas station in Dagestan, Russia pic.twitter.com/WUCRs5rkk8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 29, 2025

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του διυλιστηρίου στη Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, η ικανότητα επεξεργασίας του οποίου έφθανε τα 8,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως πριν από τον Αύγουστο, ανέφερε ο στρατός.

Εξάλλου, η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 510 από 537 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 38 από 45 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Κατέγραψε πέντε πλήγματα με πυραύλους και 24 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επτά τοποθεσίες με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 τοποθεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Εν τω μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

«Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό και αποτελεσματικές κυρώσεις σε βάρος της ίδιας της Μόσχας – του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα», έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο X.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη διμερή συνάντηση.

