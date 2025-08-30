Ουκρανία: Νεκρός μετά από πυροβολισμούς στο Λβιβ ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής 

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

O δράστης τον πυροβόλησε τουλάχιστον 8 φορές, ενώ κάμερα τον έχει καταγράψει, χωρις να φαίνονται τα χαρακτηριστικά του.

🚨🇺🇦⚡#BREAKING – The people's deputy of Ukraine Andriy Parubiy has been killed in Lviv, western Ukraine.



2nd photo shows first visual of Andriy Parubiy who was gunned down.



The 3rd photo shows the assassin on a bike in Lviv who fired 8 shots atleast. pic.twitter.com/RcGRz40KlY — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) August 30, 2025

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

Η Κάγια Κάλας βλέπει… χλωμό να υπάρξουν κυρώσεις κατά του Ισραήλ – Αποφάσεις με πλειοψηφία και όχι ομοφωνία ζητά η Δανία

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στην ταχεία διαδικασία απελάσεων μεταναστών