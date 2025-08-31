Το Κάθισμα είναι μια τεράστια αμμουδερή παραλία στη δυτική Λευκάδα σε απόσταση 15 χλμ από την πόλη. Η πρόσβαση είναι αρκετά εύκολη διασχίζοντας μικρά χωριουδάκια και τον καταπράσινο δυτικό άξονα και ευχάριστη λόγω της πανοραμικής θέας.

Με τα γαλαζοπράσινα νερά, την άγρια φυσική ομορφιά και την εκτεταμένη λευκή άμμο που αγκαλιάζει τα κύματα, φαντάζει ειδυλλιακή. Ένας μικρός παράδεισος δηλαδή.

Ο δρόμος που οδηγεί στην παραλία είναι ελικοειδής και στο τέλος του υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πάρκινγκ. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδίως τις μεσημεριανές ώρες πιθανότατα να αντιμετωπίσετε πρόβλημα λόγω πολυκοσμίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να φτάσετε στο Κάθισμα με μηχανάκι ή ακόμα και με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Η παραλία Κάθισμα είναι πλήρως οργανωμένη παραλία και τα beach bar της, την έχουν κάνει πόλο έλξης για τους νέους που κάνουν τις διακοπές τους. Παρόλα αυτά, το μέγεθός της δίνει την ευκαιρία και σε όσους προτιμούν την ησυχία ή λίγο πιο ιδιωτικές στιγμές να έχουν και αυτοί το χώρο τους στις άκρες.

Η έκπληξη στο Κάθισμα έγκειται στο γεγονός ότι οι λάτρεις του paragliding (αλεξίπτωτο πλαγιάς) μπορούν να απολαύσουν απίστευτη θέα πετώντας πάνω από την παραλία και τα τουρκουάζ νερά. Η παραλία περιβάλλεται από εντυπωσιακούς γκρεμούς. Η λεπτόκοκκη λευκή άμμος και τα σμαραγδένια νερά δίνουν την αίσθηση στον επισκέπτη ότι βρίσκεται σε έναν παραδεισένιο χώρο.

Γιατί κρύβει παγίδες;

Το Κάθισμα έχει συνδεθεί με τραγικά περιστατικά, καθώς σχεδόν κάθε καλοκαίρι καταγράφεται ένας πνιγμός, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για περισσότερη προσοχή και ενημέρωση.

Η επικινδυνότητα της παραλίας οφείλεται κυρίως στην ξαφνική αλλαγή του βάθους κοντά στην ακτή, στα υπόγεια ρεύματα που προκαλούνται από τη μορφολογία του βυθού και στη συχνή παρουσία ισχυρών δυτικών ανέμων. Όλα αυτά δημιουργούν ένα δυναμικό και συχνά απρόβλεπτο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως για τους μη έμπειρους ή απρόσεκτους λουόμενους.

Επιπλέον, το ζήτημα της ασφάλειας εντείνεται από την περιορισμένη παρουσία ναυαγοσωστών, που δεν επαρκούν για την κάλυψη της μεγάλης παραλίας, ειδικά τις περιόδους με αυξημένη τουριστική κίνηση. Οι προειδοποιητικές πινακίδες είναι ελάχιστες, με κακή συντήρηση και σε πολλές περιπτώσεις μόνο στην ελληνική γλώσσα, καθιστώντας τις άχρηστες για επισκέπτες από το εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης:

Μυλοκοπή: Η «διπλή» παραλία του Κορινθιακού με το ιδιαίτερο τιρκουάζ χρώμα

Σφενδύλι: Ποιο είναι το χωριό-«φάντασμα» της Κρήτης – Γιατί εγκαταλείφθηκε το 2012

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)