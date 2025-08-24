Ο Αβλέμονας είναι ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό στα ανατολικά των Κυθήρων. Χτισμένο σε κυκλαδίτικες φόρμες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα χωριά του νησιού και αυτό το οφείλει στους μικρούς κολπίσκους με τα κρυστάλλινα καταπράσινα νερά.

Η θέση του Αβλέμονα αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης πολλών τουριστών, λόγω του φυσικού του κάλλους, ενώ και οι ντόπιοι θεωρούν τον οικισμό ως, ίσως, τον ομορφότερο του νησιού και από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου. Το μικρό αλιευτικό λιμάνι, αλλά κυρίως η θέση «Λουτρό της Αφροδίτης», ένας πολύ μικρός κολπίσκος που θυμίζει πισίνα, είναι εξαιρετικής ομορφιάς.

Μία βόλτα στο χωριό του Αβλέμονα μπορεί να προσφέρει μπάνιο στο μικρό κολπίσκο, φαγητό στα γραφικά ταβερνάκια, καφέ δίπλα στη θάλασσα, ενώ το καλοκαίρι διοργανώνονται πολλές συναυλίες και εκδηλώσεις.

Το ιστορικό μνημείο του Αβλέμονα είναι το μικρό Καστέλο, μικρό φρούριο που χρησίμευε για την εποπτεία της περιοχής και του λιμανιού. Επίσης, σημαντικό είναι το κτίριο με το ηλιακό Ρολόι, με πλούσια ιστορία και βρίσκεται στον πίσω γιαλό. Στον Αβλέμονα διατίθενται πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια που προφέρουν όλες τις ανέσεις για ξέγνοιαστες διακοπές, ειδικά για ανθρώπους που θέλουν να τα έχουν όλα δίπλα τους.

Το χωριό αυτό, απομακρυσμένο όπως είναι, αποτελεί ένα εντελώς αυτόνομο προορισμό και μάλιστα με φανατικό κοινό. Το χωριό βρίσκεται αρκετά κοντά στη Χώρα (και πρωτεύουσα) των Κυθήρων, από όπου απέχει 20 χιλιόμετρα.

Εκκινώντας από εκεί και κατευθυνόμενοι προς τα βορειοανατολικά, υπολογίστε ότι θα φτάσετε με μόλις μισή ώρα οδήγησης. Ο δρόμος είναι βατός και η πρόσβαση στο χωριό πολύ εύκολη.

