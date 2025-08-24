search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 07:17
search
MENU CLOSE
ΘΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 06:58

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

24.08.2025 06:58
amvlemonas-new

Ο Αβλέμονας είναι ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό στα ανατολικά των Κυθήρων. Χτισμένο σε κυκλαδίτικες φόρμες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα χωριά του νησιού και αυτό το οφείλει στους μικρούς κολπίσκους με τα κρυστάλλινα καταπράσινα νερά.

Η θέση του Αβλέμονα αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης πολλών τουριστών, λόγω του φυσικού του κάλλους, ενώ και οι ντόπιοι θεωρούν τον οικισμό ως, ίσως, τον ομορφότερο του νησιού και από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου. Το μικρό αλιευτικό λιμάνι, αλλά κυρίως η θέση «Λουτρό της Αφροδίτης», ένας πολύ μικρός κολπίσκος που θυμίζει πισίνα, είναι εξαιρετικής ομορφιάς.

Μία βόλτα στο χωριό του Αβλέμονα μπορεί να προσφέρει μπάνιο στο μικρό κολπίσκο, φαγητό στα γραφικά ταβερνάκια, καφέ δίπλα στη θάλασσα, ενώ το καλοκαίρι διοργανώνονται πολλές συναυλίες και εκδηλώσεις.

Το ιστορικό μνημείο του Αβλέμονα είναι το μικρό Καστέλο, μικρό φρούριο που χρησίμευε για την εποπτεία της περιοχής και του λιμανιού. Επίσης, σημαντικό είναι το κτίριο με το ηλιακό Ρολόι, με πλούσια ιστορία και βρίσκεται στον πίσω γιαλό. Στον Αβλέμονα διατίθενται πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια που προφέρουν όλες τις ανέσεις για ξέγνοιαστες διακοπές, ειδικά για ανθρώπους που θέλουν να τα έχουν όλα δίπλα τους.

Το χωριό αυτό, απομακρυσμένο όπως είναι, αποτελεί ένα εντελώς αυτόνομο προορισμό και μάλιστα με φανατικό κοινό. Το χωριό βρίσκεται αρκετά κοντά στη Χώρα (και πρωτεύουσα) των Κυθήρων, από όπου απέχει 20 χιλιόμετρα.

Εκκινώντας από εκεί και κατευθυνόμενοι προς τα βορειοανατολικά, υπολογίστε ότι θα φτάσετε με μόλις μισή ώρα οδήγησης. Ο δρόμος είναι βατός και η πρόσβαση στο χωριό πολύ εύκολη.

Διαβάστε επίσης:

Μυλοκοπή: Η «διπλή» παραλία του Κορινθιακού με το ιδιαίτερο τιρκουάζ χρώμα

Σφενδύλι: Ποιο είναι το χωριό-«φάντασμα» της Κρήτης – Γιατί εγκαταλείφθηκε το 2012

Κοκκινόκαστρο: Η παραλία της Αλοννήσου με τις δεκάδες αποχρώσεις και τον αρχαίο οικισμό (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super-league-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ώρα πρεμιέρας για Δικεφάλους Βορρά και Νότου – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

volos-gynaikoktonia-345
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θα το κάνω κι εώ στον ίδιο, θα τον εκδικηθώ» – Τα συγκλονιστικά λόγια της 18χρονης κόρης και ο αμετανόητος δράστης

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αυτοκαταστροφικά πολιτικά σενάρια

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kairos_0907_1920-1080_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 07:17
super-league-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ώρα πρεμιέρας για Δικεφάλους Βορρά και Νότου – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

volos-gynaikoktonia-345
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θα το κάνω κι εώ στον ίδιο, θα τον εκδικηθώ» – Τα συγκλονιστικά λόγια της 18χρονης κόρης και ο αμετανόητος δράστης

1 / 3