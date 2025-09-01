Μητσοτάκης: Έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών στο «παρά δέκα» της ΔΕΘ

Η εκτενής αναφορά του πρωθυπουργού, στη χθεσινή του ανάρτηση – ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου στις τιμές της ενέργειας και η προειδοποίησή του προς τις εταιρείες για κυβερνητική παρέμβαση αν υπάρξουν ανατιμήσεις το Σεπτέμβριο, μόνο τυχαία δεν ήταν.

Το τελευταίο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει να έχει δώσει «σύνθημα» στην κυβέρνηση, να επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε ζητήματα της καθημερινότητας, με παρεμβάσεις που θα κάνουν ευκολότερη, καλύτερη και… φθηνότερη τη ζωή των πολιτών. Μάλιστα, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής είχε τονίσει ότι «στο κέντρο της σημερινής μας συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη».

Η απόφαση αυτή, λένε οι πληροφορίες από την κυβέρνηση, έμοιαζε… μονόδρομος, καθώς:

· Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της δυσφορίας και δυσαρέσκειας των πολιτών προς την κυβέρνηση αφορούν σε θέματα καθημερινότητας (ακρίβεια, υγεία, μεταφορές, κ.λπ.),

· Η λεγόμενη «μεταρρυθμιστική ατζέντα» δεν… πουλάει στην κοινωνία και η λογική ότι όλα θα… φτιάξουν ως το 2027 δεν ικανοποιεί ούτε βελτιώνει τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, και

· Η «βαριά» πολιτική αντιπαράθεση τελικά μοιάζει να κάνει κακό στην κυβέρνηση, καθώς στην καλύτερη περίπτωση επιτείνει την απαξιωτική λογική «όλοι ίδιοι είναι» στην κοινωνία και στη χειρότερη δεν επιτρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, και ενώ Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο «πακέτο» μέτρων που ο Κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ (με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια το συνολικό ποσό του «πακέτου» να φθάσει τα 2 δισ. ευρώ), ο πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί σε δύο «καυτά» ζητήματα που άπτονται αμιγώς της καθημερινότητας των πολιτών, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται την κοινωνία και είναι αποφασισμένη να παρέμβει όπου δει στρεβλώσεις.

Για το θέμα του κόστους της ενέργειας, π.χ., τόνισε ότι «σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία. Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών».

Από την άλλη, απαντώντας σε «πυρά» της αντιπολίτευσης και των συνδικάτων για το εργασιακό νομοσχέδιο, ο πρωθυπουργός είπε ότι «ούτε καταργείται το 8ωρο, ούτε καθιερώνεται υποχρεωτικά ημερήσια απασχόληση 13 ωρών όλο τον χρόνο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Αντιθέτως, προστατεύουμε και θωρακίζουμε την νόμιμη υπερωριακή εργασία όσων μισθωτών την επιλέγουν για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους» εξηγώντας ότι «η δυνατότητα που υπάρχει ήδη σήμερα για εργασία έως 13 ώρες την ημέρα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, επεκτείνεται και σε έναν εργοδότη, πάντα με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι τηρούνται πιστά τα όρια ανάπαυσης, το ανώτατο όριο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας και ετήσιας υπερωρίας και οι νόμιμες προσαυξήσεις από υπερωρίες».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Κ. Μητσοτάκης:

· Παρουσίασε την εφαρμογή MyStreet, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στους δημόσιους χώρους,

· Επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου γίνονται έργα αναβάθμισης του ΤΕΠ του ιδρύματος,

· Πήγε σε σχολείο στου Ζωγράφου για να μιλήσει για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», και

· Από τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε αναλυτικά στα μεγάλα έργα στη συμπρωτεύουσα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η «στρατηγική της καθημερινότητας» θα συνεχιστεί και μετά τη ΔΕΘ με στόχο η κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία να αναδεικνύει μικρές επιτυχίες της στο στόχο της βελτίωσης της ζωής των πολιτών, καθώς εκτιμάται ότι τα μέτρα της ΔΕΘ και η «μάχη της καθημερινότητας» θα δώσουν την απαραίτητη δημοσκοπική ανάκαμψη, εν όψει του… προεκλογικού 2026.

