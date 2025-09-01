ΝΕΟ CITROËN C3 AIRCROSS: Προσιτή είσοδος στον κόσμο των SUV με 18.900 €

Το νέο Citroën C3 Aircross έκανε πριν από λίγους μήνες την πρεμιέρα του στην ελληνική αγορά και είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις του Δικτύου Επίσημων Διανομέων Citroën.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι ιδιαίτερα θερμή, με δεκάδες νέες παραγγελίες να καταχωρούνται καθημερινά. Αποτελώντας μια ουσιαστική εξέλιξη του επιτυχημένου προκατόχου του, το νέο C3 Aircross συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία άνεση.

Για πρώτη προσφέρεται και σε έκδοση 7 θέσεων, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρακτικότητα και άνεση για οικογένειες και χρήστες με δραστήριο lifestyle, πλήρη γκάμα κινητήρων (βενζίνη, Hybrid, Electric) και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Ακολουθώντας πιστά δε την φιλοσοφία της Citroen η οποία υπόσχεται προσιτή κινητικότητα, το C3 Aircross ξεχωρίζει ως μια ιδιαίτερα προσιτή πρόταση στην κατηγορία των SUV, με τιμή εκκίνησης από μόλις 18.900€.

ΤΟ C3 AIRCROSS ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Κινητήρες

Το νέο CitroënC3 Aircross προσφέρεται με τρεις επιλογές κινητήρων:

H έκδοση βενζίνης 1.2 Turbo 100hp, με νέο τρικύλινδρο κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αποτελεί την ιδανική εισαγωγική επιλογή, με τιμή εκκίνησης 18.900 € .

1.2 Turbo 100hp, με νέο τρικύλινδρο κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αποτελεί την ιδανική εισαγωγική επιλογή, με . Η έκδοση Hybrid 145hp, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-DCT διπλού συμπλέκτη, συμβάλει στην μείωση της κατανάλωσης και δίνει τη δυνατότητα της 100% ηλεκτρικής οδήγησης στο 50% σχεδόν της αστικής χρήσης, ενώ η επαναφόρτιση της μπαταρίας γίνεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση. Τιμή εκκίνησης από 24.500 € .

145hp, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-DCT διπλού συμπλέκτη, συμβάλει στην μείωση της κατανάλωσης και δίνει τη δυνατότητα της 100% ηλεκτρικής οδήγησης στο 50% σχεδόν της αστικής χρήσης, ενώ η επαναφόρτιση της μπαταρίας γίνεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση. . Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση διαθέτει έναν κινητήρα 83kW /113hp που συνδυάζεταιμε μία μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) 44 kWh. Αυτή η τεχνολογία πετυχαίνει αυτονομία 306 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο με τιμή εκκίνησης από 27.400€. Με την ισχύουσα κρατική επιδότηση η τιμή αγγίζει τις 23.400 €.

Άνεση

Το C3 Aircross αναβαθμίζει την ήδη φημισμένη οδηγική του άνεση, ενσωματώνοντας την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort® με υδραυλικά στοπ, που προσφέρει μοναδική ομαλότητα και σταθερότητα σε κάθε είδους διαδρομή. Παράλληλα, τα επανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort® με επιπλέον αφρώδες υλικό εξασφαλίζουν κορυφαία στήριξη και ξεκούραση. Το εσωτερικό διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φιλοσοφία C-ZenLounge, συνδυάζοντας μινιμαλιστικό ταμπλό με υφασμάτινες επενδύσεις τύπου “Sofa Design” και καινοτόμο Head-UpDisplay στη θέση του κλασικού πίνακα οργάνων, ενισχύοντας την εργονομία και τη συγκέντρωση του οδηγού.

Ασφάλεια

Η καθημερινότητα γίνεται ευκολότερη και ασφαλέστερη με πλήθος τεχνολογιών υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων το Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος (ActiveSafetyBrake), το Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (ActiveLane Keeping Assist), το Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού, το σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας (SpeedLimitInformation), Αυτόματη εναλλαγή μεσαίας/μεγάλης σκάλας φώτων, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, παρακολούθηση τυφλών σημείων κλπ.

Εντυπωσιακή σχεδίαση

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου C3 Aircross εκφράζει τη δύναμη και τη στιβαρότητα ενός τυπικού SUV υιοθετώντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Citroën που παρουσιάστηκε και αυτή για πρώτη φορά στο Oli και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο νέο CitroenC3. Με πλάτος 1,79μ., το αμάξωμα δείχνει πιο μυώδες, χάρη και στα τονισμένα φτερά, τα οποία καλύπτουν τους μεγάλους τροχούς των 690χλστ. Η ευθεία οροφή και το ύψος των 1,66μ. προσφέρουν άνεση και ευρυχωρία στο εσωτερικό, για όλους τους επιβάτες ενώ η απόσταση από το έδαφος στα 200χλστ. εξασφαλίζει καλύτερη προστασία και εύκολη πρόσβαση, και ταιριάζει ιδανικά με την υπερυψωμένη και ασφαλέστερη θέση οδήγησης.

Περισσότεροι χώροι και πρακτικότητα

Με μήκος μόλις 4.39μ., το C3 Aircross προσφέρει μοναδική ευρυχωρία στους επιβάτες του. Το μεταξόνιο των 2.67μ. είναι ουσιαστικά υπεύθυνο για την άριστη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων: η 5θέσια έκδοση προσφέρει όχι μόνον τιμές ρεκόρ του χώρου για τους επιβάτες της 2ης σειράς, αλλά και πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα που φτάνει τα 460λίτρα. Για πελάτες που αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία εσωτερικής διαμόρφωσης, το C3 Aircross προσφέρεται και σε 7θέσια έκδοση, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς. Το μεταξόνιο – το μεγαλύτερο στην κατηγορία του – εξασφαλίζει το τεράστιο άνοιγμα των πίσω θυρών, παρέχοντας εξαιρετική πρόσβαση στην 2η σειρά καθισμάτων για την 5θέσια έκδοση, αλλά και στην 3η σειρά για την 7θέσια έκδοση.

