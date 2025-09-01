search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

01.09.2025 22:29

Στιγμές λατρείας για Ποντένσε – Ντελίριο στο «Ελ. Βενιζέλος» από τους οπαδούς του Ολυμπιακού για την επιστροφή του

01.09.2025 22:29
pontense-ypodoxi-45

Με περίπου 2.000 οπαδούς του Ολυμπιακού να τον αποθεώνουν, ο Ντανιέλ Ποντένσε έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός με μερικές ώρες καθυστέρηση έφτασε σε ελληνικό έδαφος, έτσι ώστε να ξεκινήσει η τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν την οψιόν αγοράς του.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν γεμίσει από νωρίς τον χώρο του αεροδρομίου και με το που έκανε την εμφάνισή του ο Ποντένσε τον υποδέχθηκαν με καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο τον εκτιμούν για τη μέχρι τώρα προσφορά του.

Η μαζική προσέλευση του κόσμου ενθουσίασε τον 29χρονο άσο, ο οποίος στις πρώτες σύντομες δηλώσεις του παραδέχθηκε πώς δεν περίμενε τέτοια υποδοχή, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του για το που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο ακόμη και για «επόμενα 10 χρόνια».

«Έίναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου. Ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια.

Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό».

