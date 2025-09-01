search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 14:30
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 13:25

Τελευταίες παραστάσεις για τον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο!

01.09.2025 13:25
ipiretis-dyo-afendadwn-3

Ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ρόλο του αχτύπητου Τρουφαλντίνου, έκανε φέτος το γύρο της Ελλάδας και σάρωσε: κατάμεστα θέατρα, κοινό που γέλασε, συγκινήθηκε και αποθέωσε.

Από την πρεμιέρα στο Κατράκειο μέχρι και τους τελευταίους σταθμούς, η παράσταση έγινε talk of the town, αποδεικνύοντας ότι μια κλασική κωμωδία μπορεί να παραμείνει εκρηκτικά ζωντανή στο σήμερα.

Τώρα ήρθε η ώρα του φινάλε. Η μεγάλη περιοδεία ρίχνει αυλαία και οι τελευταίες παραστάσεις είναι εδώ — για όποιον δεν θέλει να χάσει την κεφάτη, καυστική και ανατρεπτική θεατρική εμπειρία του καλοκαιριού.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δίνει ρεσιτάλ στον ρόλο του υπηρέτη που τρέχει να ικανοποιήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, στήνοντας ένα τρελό πάρτι παρεξηγήσεων, ενώ η Φαίη Ξυλά δίπλα του απογειώνει τη σκηνή με την ένταση της ερμηνείας της.

Με τον Κακλέα να στήνει μια παράσταση-rollercoaster, γεμάτη φαντασία, ρυθμό και απροσδόκητες ανατροπές, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» φτάνει στο τέλος της διαδρομής του.

Ένα έργο-σταθμός της παγκόσμιας κωμωδίας

Γραμμένο το 1745, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της commedia dell’arte, το οποίο ο Κάρλο Γκολντόνι ανανέωσε, δίνοντάς του μια πιο δομημένη αφήγηση και πολυδιάστατους χαρακτήρες.
Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά παμπόνηρος υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν την απάτη του. Η απόφασή του αυτή οδηγεί σε μια αλληλουχία από ανατροπές, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα το έργο σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου, Kυριάκος Κοσμίδης (Η χορογραφία του σερβιρίσματος)
Πρωτότυπη Μουσική: Βάιος Πράπας
Βοηθός σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας
Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού
Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Διαφήμιση-social media: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή
Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας
Βίντεο: Τατιάνα Υφαντή
Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιώργος Ψυχογυιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος
Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Τελευταίοι Σταθμοί καλοκαιρινής περιοδείας:

Δευτέρα 1 & Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», Ηλιούπολη
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου | Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου | Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου, Ιωάννινα
Δευτέρα 8 & Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου | Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη, Βριλήσσια
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», Αιγάλεω
Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Παπάγου
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου | Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Μοσχοποδίου, Θήβα
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου | Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα», Βόλος

ΚΘΒΕ-ΘΟΚ: «ζ-η-θ, ο Ξένος» σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

«Αίας» στον Λυκαβηττό: Το βάρος της τιμής, το τίμημα της μοναξιάς

Ο Μίνως Μάτσας παρουσιάζει τον δεύτερο κύκλο: Τα Ρεμπέτικα ΙΙ + Fado Tango & Blues στο Ηρώδειο την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ursula-von-der-leyen_0109_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της – «Προσγειώθηκε με ασφάλεια»

valavani
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου με τον Γρηγόρη Μόργκαν – «Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Αιφνιδιάζει η EBU – Όποιος θέλει αποχωρεί από τον Διαγωνισμό, χωρίς επιπτώσεις, στην περίπτωση που παραμείνει το Ισραήλ

finos_vougiouklaki_laskari
ΣΙΝΕΜΑ

Φιλοποίμην Φίνος: 117 χρόνια από τη γέννησή του – Η επετειακή ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

Mou_0107
ADVERTORIAL

«Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

pier marinakis tsipras doukas
ΚΑΛΧΑΣ

«Κυριάκο δώστα όλα» στη ΔΕΘ των 3 ερωτημάτων, η παραδοχή Μαρινάκη, η δεύτερη ραψωδία του Τσίπρα, η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και το μήνυμα του Δούκα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 14:30
ursula-von-der-leyen_0109_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της – «Προσγειώθηκε με ασφάλεια»

valavani
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου με τον Γρηγόρη Μόργκαν – «Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Αιφνιδιάζει η EBU – Όποιος θέλει αποχωρεί από τον Διαγωνισμό, χωρίς επιπτώσεις, στην περίπτωση που παραμείνει το Ισραήλ

1 / 3