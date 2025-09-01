Τελευταίες παραστάσεις για τον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο!

Ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ρόλο του αχτύπητου Τρουφαλντίνου, έκανε φέτος το γύρο της Ελλάδας και σάρωσε: κατάμεστα θέατρα, κοινό που γέλασε, συγκινήθηκε και αποθέωσε.

Από την πρεμιέρα στο Κατράκειο μέχρι και τους τελευταίους σταθμούς, η παράσταση έγινε talk of the town, αποδεικνύοντας ότι μια κλασική κωμωδία μπορεί να παραμείνει εκρηκτικά ζωντανή στο σήμερα.

Τώρα ήρθε η ώρα του φινάλε. Η μεγάλη περιοδεία ρίχνει αυλαία και οι τελευταίες παραστάσεις είναι εδώ — για όποιον δεν θέλει να χάσει την κεφάτη, καυστική και ανατρεπτική θεατρική εμπειρία του καλοκαιριού.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δίνει ρεσιτάλ στον ρόλο του υπηρέτη που τρέχει να ικανοποιήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, στήνοντας ένα τρελό πάρτι παρεξηγήσεων, ενώ η Φαίη Ξυλά δίπλα του απογειώνει τη σκηνή με την ένταση της ερμηνείας της.

Με τον Κακλέα να στήνει μια παράσταση-rollercoaster, γεμάτη φαντασία, ρυθμό και απροσδόκητες ανατροπές, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» φτάνει στο τέλος της διαδρομής του.

Ένα έργο-σταθμός της παγκόσμιας κωμωδίας

Γραμμένο το 1745, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της commedia dell’arte, το οποίο ο Κάρλο Γκολντόνι ανανέωσε, δίνοντάς του μια πιο δομημένη αφήγηση και πολυδιάστατους χαρακτήρες.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά παμπόνηρος υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν την απάτη του. Η απόφασή του αυτή οδηγεί σε μια αλληλουχία από ανατροπές, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα το έργο σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου, Kυριάκος Κοσμίδης (Η χορογραφία του σερβιρίσματος)

Πρωτότυπη Μουσική: Βάιος Πράπας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση-social media: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή

Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βίντεο: Τατιάνα Υφαντή

Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιώργος Ψυχογυιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Τελευταίοι Σταθμοί καλοκαιρινής περιοδείας:

Δευτέρα 1 & Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», Ηλιούπολη

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου | Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου | Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου, Ιωάννινα

Δευτέρα 8 & Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου | Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη, Βριλήσσια

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», Αιγάλεω

Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Παπάγου

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου | Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Μοσχοποδίου, Θήβα

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου | Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα», Βόλος

