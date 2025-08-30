«Αίας» στον Λυκαβηττό: Το βάρος της τιμής, το τίμημα της μοναξιάς

Το Θέατρο Λυκαβηττού, με φόντο την πόλη που φωτίζεται κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον «Αίαντα» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, για μία μοναδική βραδιά που αναμένεται να χαραχτεί στη μνήμη όσων τη ζήσουν.

Η παράσταση-φαινόμενο που αγαπήθηκε θερμά από κοινό και κριτικούς επιστρέφει, φέρνοντας την αρχαία τραγωδία πιο κοντά στη σημερινή εποχή, με τον Μιχάλη Σαράντη να δίνει μία καθηλωτική ερμηνεία, υποδυόμενος όλους τους ρόλους της τραγωδίας. Πλάι του, ο ζωγράφος Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί με τον λόγο του Σοφοκλή με τα πινέλα του, δημιουργώντας ζωντανά σκηνές και σύμβολα, μετατρέποντας τον λόγο σε εικόνα μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η ιστορία του Αίαντα, του μεγαλύτερου πολεμιστή μετά τον Αχιλλέα, είναι μια από τις πιο βαθιές καταβυθίσεις στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην προδοσία και στον σπαραγμό που προκαλεί η ήττα, όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στην καρδιά. Ο ήρωας, όταν μαθαίνει πως τα όπλα του Αχιλλέα παραδίδονται στον Οδυσσέα και όχι στον ίδιο, διαλύεται από την αίσθηση της αδικίας και γίνεται θύμα της ύβρεως και του χλευασμού. Αιχμάλωτος της δικής του ακαμψίας και της θεϊκής βούλησης, επιλέγει την αυτοχειρία ως έσχατη πράξη αξιοπρέπειας.

Η παράσταση, σε μετάφραση Νίκου Α. Παναγιωτόπουλου, αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της τραγωδίας, την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου μπροστά στην πτώση του και τον διαρκή αγώνα του να κρατήσει ακέραιο το κομμάτι της ψυχής του που δεν διαπραγματεύεται. Η σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη ισορροπεί ανάμεσα στην αφαίρεση και την ένταση, δημιουργώντας έναν χώρο βαθιάς συγκίνησης όπου ο λόγος, η σιωπή και η εικόνα γίνονται μία ενιαία εμπειρία.

Ο «Αίας» είναι κάτι περισσότερο από μια τραγωδία για την τιμή ενός ήρωα: είναι μια υπενθύμιση ότι η αξία του ανθρώπου συχνά μετριέται στις στιγμές που μένει μόνος, ενώπιος ενωπίω με τις αποφάσεις του. Στην κορυφή του Λυκαβηττού, η παράσταση αυτή καλεί τους θεατές να αναμετρηθούν με τις δικές τους ήττες και να αναζητήσουν το φως που έρχεται πάντα μετά το σκοτάδι.

Σε μια εποχή που η έννοια της τιμής μοιάζει να έχει χάσει το βάρος της, ο «Αίας» έρχεται να μας θυμίσει ότι ο άνθρωπος ορίζει τον εαυτό του ακόμη και μέσα από την ήττα. Και κάποιες φορές, το τίμημα της αξιοπρέπειας είναι η ίδια μας η μοναξιά.

Info: 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λόφος Λυκαβηττού, 21:00

