«Back to School» στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ με 20% payzy cashback για αγορές laptop

Τη νέα σχολική χρονιά υποδέχονταιη COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ με προσφορές και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας στα καταστήματά τους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα eshop τους cosmote.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις[1], μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, laptops, smartphones, tablets, τηλεοράσεις, smartwatches, gadgets, προϊόντα smart home και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Ειδικά για τα laptops αξίας άνω των 399€[2], πληρώνοντας με κάρτα payzy, οι καταναλωτές κερδίζουν το 20% της αξίας της συναλλαγής με payzy cashback (ισχύει έως 14/09, προσφορά ανά τεμάχιο)[3].
Αγορά laptop με τριπλό όφελος
Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν την αγορά νέου laptop 399€ και άνω, κερδίζουν τριπλό[4] όφελος, καθώς πέρα από το 20% payzy cashback, λαμβάνουν δώρο ασύρματο ποντίκι και εξωτερικό σκληρό δίσκο 256GB SSD, συνολικής αξίας 49,90€, καθώς και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση[5].
Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:
Επιπλέον με αγορά HP Laptops οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν 30% φθηνότερα επιλεγμένους HP εκτυπωτές.
Έως και δωρεάν laptop με WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβολαίο
Οι φοιτητές με κάθε νέα απόκτηση WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβολαίου με επιδότηση συσκευής (φορητότητα αριθμού ή με μετατροπή από καρτοκινητό με 24μηνη διάρκεια δέσμευσης) επωφελούνται με 350€ σε συγκεκριμένα laptop, τα οποία μπορούν να βρουν έως και δωρεάν. Ενδεικτικά, μπορούν να αποκτήσουν το κομψό και ελαφρύ LENOVO IdeaPad 1 με οθόνη Full HD 15.6” και μνήμη RAM 8GB μαζί με το ZTE Pocket Wi-Fi U-10 4G, εντελώς δωρεάν. Επίσης, το HP ProBook 450 G10, με επεξεργαστή Intel Core i5-1335U και σκληρό δίσκο 512GB SSD, από 699€, στα 349€. Επιπλέον, από τις 5 Σεπτεμβρίου, με κάθε νέα σύνδεση στο WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο (νέα σύνδεση, φορητότητα, μετατροπή από καρτοκινητό) ο συνδρομητής επωφελείται από δωρεάν απεριόριστα data για 1 χρόνο[7].
Προσφορές & προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας
Στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές θα βρουν:
[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.
[2]Τελική τιμή τεμαχίου.
[3] To μέγιστο όριο επιστροφής ανά πελάτη είναι 200€. Όροι & Προϋποθέσεις στα www.germanos.gr, www.cosmote.gr & www.payzy.gr.
[4] Ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από το τριπλό όφελος, αλλά και από το κάθε όφελος ξεχωριστά, χωρίς να κάνει υποχρεωτικά χρήση & των τριών μαζί.
[5] Η ενεργοποίηση της δωρεάν εγγύησης ισχύει έως 30/09/2025 εξαιρουμένων Microsoft Surface, DELL και των HP ProBook 450 , HP ProBook 455, HP EliteBook 655 Ryzen 5, HP EliteBook 655 Ryzen 7. Iσχύουν όροι και προϋποθέσεις..
[6]Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
[7] Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει είτε με έκπτωση στο πάγιο αντί επιδότηση συσκευής, είτε με επιδότηση συσκευής.
[8] Η δωρεάν επέκταση εγγύησης ισχύει έως 30/09/2025. Όροι & Προϋποθέσεις στα www.germanos.gr, www.cosmote.gr.
