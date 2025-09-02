Η PE SUB HOLDINGS ανεβάζει το ποσοστό της στην Intralot στο 34,35%

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η PE SUB HOLDINGS, LLC αύξησε τη συμμετοχή της στην Intralot σε 34,35%. Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης, με τίμημα 1,07 ευρώ ανά μετοχή, έληξε στις 28 Αυγούστου 2025.
Συνολικά, 49 μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση, μεταβιβάζοντας 6.129.397 μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,01% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο Προτείνων δεν απέκτησε επιπλέον μετοχές εκτός από αυτές που προσφέρθηκαν από τους μετόχους.
Με την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, η PE SUB HOLDINGS και τα συντονισμένα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού με αυτήν θα κατέχουν συνολικά 207.534.878 μετοχές της Intralot, δηλαδή ποσοστό περίπου 34,35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη θέση της PE SUB HOLDINGS στην Intralot, καθιστώντας την βασικό μέτοχο και ενισχύοντας τον έλεγχο της στη διοίκηση της εταιρείας.
Διαβάστε επίσης:
Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST
Το πρώτο Taco Bell ανοίγει επίσημα στο Χαλάνδρι
«Η ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των μετοχών της Μύλοι Κεπενού»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.