02.09.2025 08:10

Η PE SUB HOLDINGS ανεβάζει το ποσοστό της στην Intralot στο 34,35%

02.09.2025 08:10
Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η PE SUB HOLDINGS, LLC αύξησε τη συμμετοχή της στην Intralot σε 34,35%. Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης, με τίμημα 1,07 ευρώ ανά μετοχή, έληξε στις 28 Αυγούστου 2025.

Συνολικά, 49 μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση, μεταβιβάζοντας 6.129.397 μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,01% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο Προτείνων δεν απέκτησε επιπλέον μετοχές εκτός από αυτές που προσφέρθηκαν από τους μετόχους.

Με την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, η PE SUB HOLDINGS και τα συντονισμένα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού με αυτήν θα κατέχουν συνολικά 207.534.878 μετοχές της Intralot, δηλαδή ποσοστό περίπου 34,35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη θέση της PE SUB HOLDINGS στην Intralot, καθιστώντας την βασικό μέτοχο και ενισχύοντας τον έλεγχο της στη διοίκηση της εταιρείας.

