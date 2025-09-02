search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:35
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 11:22

Οι «Ρήτορες» του Χριστοφή στο Ίδρυμα Κακογιάννη

02.09.2025 11:22
ritores_parastasi

Ενα ατέρμονο παιχνίδι ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και την ιστορία της Ελλάδας είναι το θεατρικό έργο του Χριστόφορου Χριστοφή που παρουσιάζεται σήμερα 2 και αύριο 3 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Δύο ηθοποιοί ερμημεύοντας τα κείμενά τους καταδύονται στη σκοτεινή πραγματικότητα της ζωής τους. Επιχειρώντας να αποδώσουν τον ρόλο του ρήτορα Δημοσθένη και του υπηρέτη του, σε δύσκολες εποχές, φέρνουν στην επιφάνεια βαθύτερες σκέψεις και θαμμένα συναισθήματα.

Ο ένας, έμπειρος καταξιωμένος ηθοποιός που περνά τα καλοκαίρια του στον Πόρο. Στα χέρια του έρχεται το χειρόγραφο θεατρικό έργο ενός καλού του φίλου, συγγραφέα. Κομιστής του έργου ένας νεαρός ηθοποιός.

Μαζί θα κάνουν την πρώτη ανάγνωση.

Η γυναίκα που φροντίζει το σπίτι, γίνεται άθελά της μάρτυρας μιας διαδικασίας ανταγωνισμού και αντιζηλίας παίζοντας καταλυτικό ρόλο σε όσα θα συμβούν.

Ταυτότητα Παράστασης

Δραματουργός-Σκηνοθέτης: Χριστόφορος Χριστοφής

Χορογράφος: Έρση Πήττα

Σκηνικά-Κοστούμια-Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Βίντεο: Τάκης Δημητρακόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μάνος Σπιτάλας

Παίζουν: Βερόνικα Αργέντζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Σωτήρης Μπέλσης

Ερμηνευτές στο Βίντεο: Magnus Pedersen, Κρις Θεοδοσοπούλου

Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο www.mcf.gr.

Διαβάστε επίσης:

Φιλοκτήτης: Οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα

Ζιζέλ: Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού σε μια μεγαλειώδη παράσταση στο Ηρώδειο

Τελευταίες παραστάσεις για τον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
telos-tou-paixnidou-2
ΘΕΑΤΡΟ

Για το «Τέλος του Παιχνιδιού» στο Θέατρο Ιλίσια, μπαίνουν επιπλέον παραστάσεις και τις Κυριακές, από τον Οκτώβριο

Untitled design (1)
ΥΓΕΙΑ

Έκκληση για αίμα σε διασώστη του ΕΚΑΒ που έχει σώσει εκατοντάδες ανθρώπους

tatianastefanidou_ndp_partytlife
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι – Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή»

european union new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευροβαρόμετρο 2025: Περισσότερη άμυνα και σοβαρή διεθνή παρουσία ζητούν οι ευρωπαίοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερη διαχείριση ΚΑΔ και ΦΠΑ για επιχειρήσεις χάρη στην ψηφιοποίηση και αυτόματους ελέγχους myAADE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για το περιστατικό στην Αξιώτισσα: Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:34
telos-tou-paixnidou-2
ΘΕΑΤΡΟ

Για το «Τέλος του Παιχνιδιού» στο Θέατρο Ιλίσια, μπαίνουν επιπλέον παραστάσεις και τις Κυριακές, από τον Οκτώβριο

Untitled design (1)
ΥΓΕΙΑ

Έκκληση για αίμα σε διασώστη του ΕΚΑΒ που έχει σώσει εκατοντάδες ανθρώπους

tatianastefanidou_ndp_partytlife
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι – Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή»

1 / 3