Οι «Ρήτορες» του Χριστοφή στο Ίδρυμα Κακογιάννη

Ενα ατέρμονο παιχνίδι ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και την ιστορία της Ελλάδας είναι το θεατρικό έργο του Χριστόφορου Χριστοφή που παρουσιάζεται σήμερα 2 και αύριο 3 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Δύο ηθοποιοί ερμημεύοντας τα κείμενά τους καταδύονται στη σκοτεινή πραγματικότητα της ζωής τους. Επιχειρώντας να αποδώσουν τον ρόλο του ρήτορα Δημοσθένη και του υπηρέτη του, σε δύσκολες εποχές, φέρνουν στην επιφάνεια βαθύτερες σκέψεις και θαμμένα συναισθήματα.

Ο ένας, έμπειρος καταξιωμένος ηθοποιός που περνά τα καλοκαίρια του στον Πόρο. Στα χέρια του έρχεται το χειρόγραφο θεατρικό έργο ενός καλού του φίλου, συγγραφέα. Κομιστής του έργου ένας νεαρός ηθοποιός.

Μαζί θα κάνουν την πρώτη ανάγνωση.

Η γυναίκα που φροντίζει το σπίτι, γίνεται άθελά της μάρτυρας μιας διαδικασίας ανταγωνισμού και αντιζηλίας παίζοντας καταλυτικό ρόλο σε όσα θα συμβούν.

Ταυτότητα Παράστασης

Δραματουργός-Σκηνοθέτης: Χριστόφορος Χριστοφής

Χορογράφος: Έρση Πήττα

Σκηνικά-Κοστούμια-Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Βίντεο: Τάκης Δημητρακόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μάνος Σπιτάλας

Παίζουν: Βερόνικα Αργέντζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Σωτήρης Μπέλσης

Ερμηνευτές στο Βίντεο: Magnus Pedersen, Κρις Θεοδοσοπούλου

Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο www.mcf.gr.

