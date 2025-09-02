search
02.09.2025 14:16

Το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team περιοδεύει στην Ελλάδα – Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου

02.09.2025 14:16
photo

Μία ξεχωριστή εμπειρία ζωής θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες, αρχής γενομένης από τις 6 Σεπτεμβρίου. Το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις στη χώρα μας και θα δώσει την ευκαιρία στους fans της Formula 1 και της McLaren όχι απλώς να το δουν από κοντά αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Η αυλαία για το μοναδικό για τη χώρα μας Roadshow ανοίγει στην 89η ΔΕΘ. Εκεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το μονοθέσιο θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες της Έκθεσης. Καθημερινά, από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, το μονοθέσιο θα περιμένει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κατά τις ώρες λειτουργίας της Έκθεσης. Η περιοδεία του μονοθέσιου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1.

Activations για υψηλές ταχύτητες

Εκτός από τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το μονοθέσιο, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούν να συμμετάσχουν και σε πολλές ακόμη διασκεδαστικές δραστηριότητες. Θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, να δοκιμάσουν το face painting στα χρώματα της “papaya” αλλά και να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια.

Προσομοιωτές Formula 1 και στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Μάλιστα, όσοι επιθυμούν να μπουν στη θέση των πιλότων της Formula 1 και να οδηγήσουν εικονικά ένα μονοθέσιο, θα μπορούν να βρουν προσομοιωτές Formula 1, εκτός από τη ΔΕΘ, και σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της Θεσσαλονίκης.

Από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, στα παρακάτω σημεία:

Σεφέρη 3

Μπουμπουλίνας 7 & Μαραθώνος 20

Λεωφ. Αθηνών 24

Μεγ. Αλεξάνδρου 74″

Καρακάση 76

Καραολή & Δημητρίου 94

Δελφών 185

Από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, στα παρακάτω σημεία:

Δημοκρατίας 32

Ανθέων & Μήδειας γωνία

Κ. Καραμανλή 82

Αγ.Γεωργίου 1

Βασιλίσσης Όλγας 77

Παπάφη 168

Παύλου Μελά 10

Μεγάλος διαγωνισμός που μπορεί να σε πάει μέχρι…το Grand Prix του Κατάρ

Όσοι δοκιμάσουν τις…ικανότητές τους στην οδήγηση σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε έναν μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα McLaren καθώς και μία ταξιδιωτική αγωνιστική εμπειρία στο Grand Prix του Κατάρ.

Από ποιες περιοχές θα περάσει το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα βρεθεί σε 4 ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας:

  • 06-14/09 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
  • 20-21/09 Ιωάννινα
  • 05/10 Λάρισα
  • 19/10 Πάτρα
  • 08-09/11 Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ρουσφέτια: Ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας

syriza_grafeia_1311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Βίντεο-παρέμβαση για τις Νομικές των ιδιωτικών πανεπιστημίων – Τι έλεγαν Μητσοτάκης-Κεραμέως όταν καταργούσαν την «κρατική» Νομική Πάτρας

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

