Τα UEFA European Qualifiers για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παίζουν μπάλα στο γήπεδο του Novasports!

Ποδοσφαιρική πανδαισία με τις Εθνικές ομάδες της UEFA στο «γήπεδο» των καναλιών Novasports και δράση με το MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας και αγώνες από τα πρωταθλήματα Liga Portugal Betclic & Sky Bet EFL League Twο στα κανάλια CosmoteSport, περιμένει τους συνδρομητές της Nova από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON.
Στα κανάλια Novasports δεσπόζει η δράση στα UEFA European Qualifiers για το Μουντιάλ του 2026 και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλους τους αγώνες για την 5η και 6η αγωνιστική, όπου δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Βουλγαρία – Ισπανία (4/9, 21:45), Ολλανδία – Πολωνία (4/9, 21:45), Σλοβακία – Γερμανία (4/9, 21:45), Ουκρανία – Γαλλία (5/9, 21:45), Ιταλία – Εσθονία (5/9, 21:45), Δανία – Σκωτία (5/9, 21:45), Αγγλία – Ανδόρα (6/9, 21:45), Αρμενία – Πορτογαλία (6/9, 21:45), Λιθουανία – Ολλανδία (7/9, 19:00), Τουρκία – Ισπανία (7/9, 21:45), Γερμανία – Β. Ιρλανδία (7/9, 21:45), Ισραήλ – Ιταλία (8/9, 21:45), Λευκορωσία – Σκωτία (8/9, 21:45), Ουγγαρία – Πορτογαλία (9/9, 21:45), Γαλλία – Ισλανδία (9/9, 21:45) και Σερβία – Αγγλία (9/9, 21:45) οι οποίοι θα μεταδοθούν LIVE.
Οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία (5/9) και με τη Δανία (8/9) θα μεταδοθούν σε μαγνητοσκόπηση από το Novasports Start στη 01:00 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου. Η εκπομπή UEFA European Qualifiers Tonight θα πλαισιώσει τις αναμετρήσεις ενώ τo UEFA European Qualifiers: Live Conference Show θα παρουσιάσει λεπτό προς λεπτό τις κρισιμότερες στιγμές και όλα τα γκολ των αγώνων της ημέρας. Στην παρουσίαση των εκπομπών θα είναι ο Νίκος Τζουάννης και η Χριστίνα Κομίνη.
Παράλληλα, στα κανάλια Novasports θα προβληθούν αγώνες μαχητικών τεχνών ONE Friday Fights & ONE Fight Night, καθώς και η αναμέτρηση Ρεάλ Σαραγόσα-Βαγιαδολίδ (6/9, 19:30) για την 4η αγωνιστική της LaLiga2.
Στα κανάλια CosmoteSportοι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (6/9, 15:45) καθώς αγώνες από τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Sky Bet EFL League Twο (Νιούπορτ Κάουντι-Μπρίστολ Ρόβερς, 6/9, 14:30 & Μπρόμλεϊ – Τζίλιγχαμ 6/9, 19:30) και της Liga Portugal Betclic (Εστορίλ-Σάντα Κλάρα, 6/9, 22:30).
Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
17:00 UEFA European Qualifiers – 5η αγωνιστική: Καζακστάν-Ουαλία Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
19:00 UEFA European Qualifiers: Γεωργία-Τουρκία Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
19:00 UEFA European Qualifiers: Λιθουανία-Μάλτα Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers: Βουλγαρία–Ισπανία Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
21:45 UEFA European Qualifiers: Ολλανδία–Πολωνία Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβακία–Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA European Qualifiers: Λιχτενστάιν–Βέλγιο Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA European Qualifiers: Λουξεμβούργο–Β.Ιρλανδία Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 123 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers: Ουκρανία–Γαλλία Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:45 UEFA European Qualifiers: Ιταλία–Εσθονία Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβενία–Σουηδία Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
21:45 UEFA European Qualifiers: Ελβετία–Κόσοβο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA European Qualifiers: Ισλανδία–Αζερμπαϊτζάν Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:45 UEFA European Qualifiers: Ν.Φερόε–Κροατία Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
21:45 UEFA European Qualifiers: Μαυροβούνιο–Τσεχία Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
21:45 UEFA European Qualifiers: Δανία–Σκωτία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA European Qualifiers: Μολδαβία–Ισραήλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Δαούτη
23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Ελλάδα–Λευκορωσία Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
16:00 UEFA European Qualifiers: Λετονία–Σερβία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
19:00 UEFA European Qualifiers: Αγγλία–Ανδόρα Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
19:00 UEFA European Qualifiers: Aρμενία–Πορτογαλία Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
19:30 La Liga2 – 4η αγωνιστική: Ρεάλ Σαραγόσα-Βαγιαδολίδ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers: Αυστρία-Κύπρος Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA European Qualifiers: Ιρλανδία-Ουγγαρία Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:45 UEFA European Qualifiers: Σαν Μαρίνο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
16:00 UEFA European Qualifiers – 6η αγωνιστική: Γεωργία-Βουλγαρία Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:00 UEFA European Qualifiers: Λιθουανία-Ολλανδία Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
19:00 UEFA European Qualifiers: Β.Μακεδονία-Λιχτενστάιν Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers: Τουρκία–Ισπανία Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:45 UEFA European Qualifiers: Πολωνία–Φινλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA European Qualifiers: Γερμανία–Β. Ιρλανδία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
21:45 UEFA European Qualifiers: Βέλγιο-Καζακστάν Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:45 UEFA European Qualifiers: Λουξεμβούργο-Σλοβακία Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers: Ισραήλ–Ιταλία Novasports1
21:45 UEFA European Qualifiers: Ελβετία–Σλοβενία Novasports2
21:45 UEFA European Qualifiers: Λευκορωσία–Σκωτία Novasports3
21:45 UEFA European Qualifiers: Κόσοβο–Σουηδία Novasports4
21:45 UEFA European Qualifiers: Γιβραλτάρ–Ν. Φερόε Novasports5
21:45 UEFA European Qualifiers: Κροατία–Μαυροβούνιο Novasports Start
23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Ελλάδα–Δανία Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
TBC WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander – Αγώνας Σάκκαρη Novasports6
19:00 UEFA European Qualifiers: Αρμενία-Ιρλανδία Novasports1
19:00 UEFA European Qualifiers: Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία Novasports2
21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA European Qualifiers: Ουγγαρία-Πορτογαλία Novasports1
21:45 UEFA European Qualifiers: Γαλλία-Ισλανδία Novasports2
21:45 UEFA European Qualifiers: Κύπρος-Ρουμανία Novasports3
21:45 UEFA European Qualifiers: Νορβηγία-Μολδαβία Novasports4
21:45 UEFA European Qualifiers: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία Novasports5
21:45 UEFA European Qualifiers: Σερβία-Αγγλία Novasports Premier League
21:45 UEFA European Qualifiers: Αλβανία-Λετονία Novasportsextra1
23:00 WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander – Φάση των 64 Novasports6
23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
