Τα UEFA European Qualifiers για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παίζουν μπάλα στο γήπεδο του Novasports!

Από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON

Οι ευρωπαϊκοί προκριματικοί αγώνες των εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνεχίζονται με την 5η και 6η αγωνιστική στα Novasports όπου περιλαμβάνονται όλοι οι αγώνες σε Live μετάδοση πλην των παιχνιδιών της Εθνικής μας, Ελλάδα-Λευκορωσία και Ελλάδα-Δανία, που θα μεταδοθούν σε μαγνητοσκόπηση, σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

Η εκπομπή UEFA European Qualifiers Tonight θα πλαισιώσει τις αναμετρήσεις ενώ τo UEFA European Qualifiers: Live Conference Show θα παρουσιάσει λεπτό προς λεπτό τις κρισιμότερες στιγμές και όλα τα γκολ των αγώνων της ημέρας. Στην παρουσίαση των εκπομπών θα είναι ο Νίκος Τζουάννης και η Χριστίνα Κομίνη

MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας και αγώνες από τα πρωταθλήματα Liga Portugal Betclic & Sky Bet EFL League Twο στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Novasports δεσπόζει η δράση στα UEFA European Qualifiers για το Μουντιάλ του 2026 και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλους τους αγώνες για την 5η και 6η αγωνιστική, όπου δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Βουλγαρία – Ισπανία (4/9, 21:45), Ολλανδία – Πολωνία (4/9, 21:45), Σλοβακία – Γερμανία (4/9, 21:45), Ουκρανία – Γαλλία (5/9, 21:45), Ιταλία – Εσθονία (5/9, 21:45), Δανία – Σκωτία (5/9, 21:45), Αγγλία – Ανδόρα (6/9, 21:45), Αρμενία – Πορτογαλία (6/9, 21:45), Λιθουανία – Ολλανδία (7/9, 19:00), Τουρκία – Ισπανία (7/9, 21:45), Γερμανία – Β. Ιρλανδία (7/9, 21:45), Ισραήλ – Ιταλία (8/9, 21:45), Λευκορωσία – Σκωτία (8/9, 21:45), Ουγγαρία – Πορτογαλία (9/9, 21:45), Γαλλία – Ισλανδία (9/9, 21:45) και Σερβία – Αγγλία (9/9, 21:45) οι οποίοι θα μεταδοθούν LIVE.

Οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία (5/9) και με τη Δανία (8/9) θα μεταδοθούν σε μαγνητοσκόπηση από το Novasports Start στη 01:00 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου. Η εκπομπή UEFA European Qualifiers Tonight θα πλαισιώσει τις αναμετρήσεις ενώ τo UEFA European Qualifiers: Live Conference Show θα παρουσιάσει λεπτό προς λεπτό τις κρισιμότερες στιγμές και όλα τα γκολ των αγώνων της ημέρας. Στην παρουσίαση των εκπομπών θα είναι ο Νίκος Τζουάννης και η Χριστίνα Κομίνη.

Παράλληλα, στα κανάλια Novasports θα προβληθούν αγώνες μαχητικών τεχνών ONE Friday Fights & ONE Fight Night, καθώς και η αναμέτρηση Ρεάλ Σαραγόσα-Βαγιαδολίδ (6/9, 19:30) για την 4η αγωνιστική της LaLiga2.

Tι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια CosmoteSportοι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (6/9, 15:45) καθώς αγώνες από τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Sky Bet EFL League Twο (Νιούπορτ Κάουντι-Μπρίστολ Ρόβερς, 6/9, 14:30 & Μπρόμλεϊ – Τζίλιγχαμ 6/9, 19:30) και της Liga Portugal Betclic (Εστορίλ-Σάντα Κλάρα, 6/9, 22:30).

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

17:00 UEFA European Qualifiers – 5η αγωνιστική: Καζακστάν-Ουαλία Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:00 UEFA European Qualifiers: Γεωργία-Τουρκία Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:00 UEFA European Qualifiers: Λιθουανία-Μάλτα Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Βουλγαρία–Ισπανία Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ολλανδία–Πολωνία Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβακία–Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Λιχτενστάιν–Βέλγιο Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA European Qualifiers: Λουξεμβούργο–Β.Ιρλανδία Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 123 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ουκρανία–Γαλλία Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ιταλία–Εσθονία Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβενία–Σουηδία Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 UEFA European Qualifiers: Ελβετία–Κόσοβο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισλανδία–Αζερμπαϊτζάν Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 UEFA European Qualifiers: Ν.Φερόε–Κροατία Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:45 UEFA European Qualifiers: Μαυροβούνιο–Τσεχία Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:45 UEFA European Qualifiers: Δανία–Σκωτία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA European Qualifiers: Μολδαβία–Ισραήλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Δαούτη

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Ελλάδα–Λευκορωσία Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

16:00 UEFA European Qualifiers: Λετονία–Σερβία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:00 UEFA European Qualifiers: Αγγλία–Ανδόρα Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 UEFA European Qualifiers: Aρμενία–Πορτογαλία Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

19:30 La Liga2 – 4η αγωνιστική: Ρεάλ Σαραγόσα-Βαγιαδολίδ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Αυστρία-Κύπρος Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Ιρλανδία-Ουγγαρία Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 UEFA European Qualifiers: Σαν Μαρίνο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

16:00 UEFA European Qualifiers – 6η αγωνιστική: Γεωργία-Βουλγαρία Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 UEFA European Qualifiers: Λιθουανία-Ολλανδία Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:00 UEFA European Qualifiers: Β.Μακεδονία-Λιχτενστάιν Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Τουρκία–Ισπανία Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 UEFA European Qualifiers: Πολωνία–Φινλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA European Qualifiers: Γερμανία–Β. Ιρλανδία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA European Qualifiers: Βέλγιο-Καζακστάν Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 UEFA European Qualifiers: Λουξεμβούργο-Σλοβακία Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισραήλ–Ιταλία Novasports1

21:45 UEFA European Qualifiers: Ελβετία–Σλοβενία Novasports2

21:45 UEFA European Qualifiers: Λευκορωσία–Σκωτία Novasports3

21:45 UEFA European Qualifiers: Κόσοβο–Σουηδία Novasports4

21:45 UEFA European Qualifiers: Γιβραλτάρ–Ν. Φερόε Novasports5

21:45 UEFA European Qualifiers: Κροατία–Μαυροβούνιο Novasports Start

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Ελλάδα–Δανία Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

TBC WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander – Αγώνας Σάκκαρη Novasports6

19:00 UEFA European Qualifiers: Αρμενία-Ιρλανδία Novasports1

19:00 UEFA European Qualifiers: Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία Novasports2

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight – Α’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers – Live Conference Show Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ουγγαρία-Πορτογαλία Novasports1

21:45 UEFA European Qualifiers: Γαλλία-Ισλανδία Novasports2

21:45 UEFA European Qualifiers: Κύπρος-Ρουμανία Novasports3

21:45 UEFA European Qualifiers: Νορβηγία-Μολδαβία Novasports4

21:45 UEFA European Qualifiers: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία Novasports5

21:45 UEFA European Qualifiers: Σερβία-Αγγλία Novasports Premier League

21:45 UEFA European Qualifiers: Αλβανία-Λετονία Novasportsextra1

23:00 WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander – Φάση των 64 Novasports6

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

