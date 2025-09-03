search
03.09.2025 17:53

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

03.09.2025 17:53
541083004_1202829681861168_8004375124016079201_n

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού λαμβάνει μέρος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ΙΜΕ, ως ο πρώτος φορέας που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την εικονική πραγματικότητα για την προώθηση και διάδοση του πολιτισμού, υποδέχεται το κοινό στο Περίπτερο 17, Θέση 19 και σας καλεί να εξερευνήσετε ένα μέρος των καινοτόμων εφαρμογών που έχει αναπτύξει, καθώς και τα τελευταία έργα στα οποία συμμετέχει.

Η συμμετοχή του ΙΜΕ στη ΔΕΘ έχει ως στόχο να αναδείξει τη δυναμική των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας και να ενημερώσει το κοινό για τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στην τεχνολογία και τον πολιτισμό.

Εικονική πραγματικότητα και τρισδιάστατες απεικονίσεις

  • Με τις VR κάσκες τελευταίας τεχνολογίας ετοιμαστείτε να βιώσετε μία συναρπαστική εμπειρία σε έναν εικονικό κόσμο!

Είστε έτοιμοι να γίνετε «βοηθοί» του Φειδία, ενός από τους σπουδαιότερους γλύπτες της αρχαιότητας, και να επισκεφθείτε το Εργαστήρι του στην Ολυμπία; Να δείτε πώς έμοιαζε η Αττική από τον βράχο της Ακρόπολης πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια;

  • Ο «Εικονικός Κινηματογράφος» θα σας μεταφέρει σε μνημεία και τόπους, όχι όπως είναι σήμερα, αλλά στην διαχρονική τους εξέλιξη.  

Επαυξημένη πραγματικότητα

  • Προβολή χαρακτήρων και κειμηλίων σε φυσικό μέγεθος στον χώρο από κινητές συσκευές.
    • Οπτικοποιήστε στον χώρο που βρίσκεστε τα κειμήλια από την Φθιώτιδα, τα οποία αποτελούν μέρος του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς τηςΙεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος –e-HolyMet, που υλοποιεί η σύμπραξη Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Talent ΑΕ, MainSys AE.
    • Συναντήστε τους πασάδες και οπλαρχηγούς του 1821 και βγείτε φωτογραφία μαζί τους από το έργο Ψηφιακά ιστορικά εκθέματα, εφαρμογές multimedia, εγκυκλοπαίδεια/ιστολόγιο με θέμα την ιστορία των επαναστατικών χρόνων, που θα φιλοξενηθούν στον σύγχρονο πολυχώρο/μουσείο για την ιστορία, τον deth.ime.gr/πολιτισμό, την τέχνη και την τεχνολογία του Δήμου Μεγαλόπολης, που υλοποιεί το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και η Talent ΑΕ.
  • Διατίθενται και άλλα μοντέλα εικονικής πραγματικότητας.

Ζήστε αυτήν τη μοναδική εμπειρία! Ανακαλύψτε όλα τα παραπάνω, όπου κι αν βρίσκεστε, ακολουθώντας τον σύνδεσμο (από το κινητό σας τηλέφωνο ή από το τάμπλετ) https://deth.ime.gr/

Πολυμεσικές εφαρμογές και παιχνίδια

Διαδραστικό παιχνίδι σε μεγάλη οθόνη αφής  για δύο παίκτες. Δώστε ζωή σε έναν ψηφιακό χαρακτήρα στον αγώνα του για την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών μαθηματικών. Θα μπορέσετε να αποφύγετε τα εμπόδια και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις;

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας ορίζοντας το πλαίσιο των κοινών δράσεών τους στον τομέα των  ψηφιακών παιχνιδιών, της δημιουργικής τεχνολογίας και των εμβυθιστικών αναδυόμενων τεχνολογιών. Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες δράσης: Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Έρευνα & Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πολιτιστική Τεκμηρίωση & Ψηφιακή Αποθήκευση, Εξωστρέφεια & Διεθνής Δικτύωση.

Πληροφορίες:

Χώρος: Περίπτερο 17, Θέση 19

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 16:00-22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00-22:00

