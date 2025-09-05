search
05.09.2025 22:40

Δείπνο στο οικονομικό επιτελείο παρέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Θεσσαλονίκη – Περισσότεροι από 35 βουλευτές της Β. Ελλάδας παρόντες

05.09.2025 22:40
pierrakakis deipno thess

Δείπνο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρέθεσε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς οι οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ έχουν ολοκληρωθεί, και οι άνθρωποι που τις ετοίμασαν μπορούν πλέον να πάρουν μια ανάσα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παραθέτουν αυτήν την ώρα δείπνο σε πάνω από 35 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στη Βόρεια Ελλάδα.  

