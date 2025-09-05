Δείπνο στο οικονομικό επιτελείο παρέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Θεσσαλονίκη – Περισσότεροι από 35 βουλευτές της Β. Ελλάδας παρόντες

Δείπνο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρέθεσε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς οι οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ έχουν ολοκληρωθεί, και οι άνθρωποι που τις ετοίμασαν μπορούν πλέον να πάρουν μια ανάσα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παραθέτουν αυτήν την ώρα δείπνο σε πάνω από 35 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στη Βόρεια Ελλάδα.

