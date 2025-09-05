Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του και αναρρώνει καλά, σύμφωνα με το NBC News.

Η επέμβαση, γνωστή ως επέμβαση Mohs, χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία των πιο κοινών μορφών καρκίνου του δέρματος.

Η επέμβαση έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του Μπάιντεν, τον Μάιο, ότι διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Η ομάδα του περιέγραψε την ασθένεια ως επιθετική αλλά ευαίσθητη στις ορμόνες, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα θα ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Ο Μπάιντεν είχε προηγουμένως αφαιρέσει μια δερματική αλλοίωση κατά τη διάρκεια ενός προληπτικού ιατρικού ελέγχου το 2023, ενώ ήταν πρόεδρος. Η αλλοίωση είχε ταυτοποιηθεί ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.

Η φυσική υγεία και η πνευματική διαύγεια του Μπάιντεν αποτέλεσαν συχνά αντικείμενο σχολιασμού κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Τερμάτισε απότομα την προσπάθειά του για επανεκλογή τον Ιούλιο του 2024, λίγες εβδομάδες μετά από μια αδύναμη εμφάνιση σε ντιμπέιτ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκάλεσε ευρεία ανησυχία στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο Μπάιντεν ήταν ο γηραιότερος που εξελέγη ποτέ πρόεδρος με τη νίκη του το 2020. Αυτό το ρεκόρ ξεπεράστηκε πέρυσι, όταν ο Τραμπ, πλέον 79 ετών, εξελέγη πρόεδρος.

Από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα, ο Μπάιντεν έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, κάνοντας λίγες δημόσιες εμφανίσεις.

