Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

«Όσες υποσχέσεις και αν επινοήσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί να κρύψει αυτό που ξέρουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη, ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Και ταυτόχρονα κάνουν πάρτι τα καρτέλ, γεμίζουν υπερκέρδη και η ακρίβεια γονατίζει και τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων έξω από τη ΔΕΘ.

«Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τα εργατικά δυστυχήματα. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις τραγικές ελλείψεις στην Υγεία και στην Παιδεία.

Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύψει το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το έγκλημα των Τεμπών, που ακόμα συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι απονομιμοποιημένος και η μόνη επιλογή που έχει είναι να φύγει το συντομότερο.

Αξίζει στον τόπο μας μία Προοδευτική Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει έτοιμο πρόγραμμα, αλλά και πρόταση για μία μεγάλη προοδευτική συνεργασία για να κάνουν οι πολίτες την ανατροπή.

Η ανατροπή γίνεται στους δρόμους.

Και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε ένα μήνυμα:

Με αγώνες αλλάζει η ζωή μας.

Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

